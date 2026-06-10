Где в Харькове ремонтируют дороги и тротуары — информация коммунальщиков

КП «Дорремстрой» продолжает выполнять текущие ремонты дорог, внутриквартальных въездов, тротуаров и пешеходных дорожек.

За минувшие сутки с проезжей части убрали около 200 кубометров мусора. Такие работы продолжаются на улицах Вартовых Неба, Сумской, Рождественской, Аравийской и других, информирует пресс-служба городского совета.

Кроме того, продолжается профилирование дорог в частном секторе. Были приведены в порядок такие улицы, как Армейская, Большая Жихорская, Исполкомовская и др. Объем работ за минувшие двое суток составил более 18 тысяч квадратных метров.

Параллельно специалисты обновляют элементы дорожной инфраструктуры: красят перильные ограждения и путепроводы. Сегодня на улицах города трудились 245 дорожных рабочих и 232 единицы спецтехники.

Читайте также: Перепил норму в восемь раз и протаранил светофор – ДТП в Харькове (фото)