Где в Харькове ремонтируют дороги и тротуары — информация коммунальщиков
КП «Дорремстрой» продолжает выполнять текущие ремонты дорог, внутриквартальных въездов, тротуаров и пешеходных дорожек.
За минувшие сутки с проезжей части убрали около 200 кубометров мусора. Такие работы продолжаются на улицах Вартовых Неба, Сумской, Рождественской, Аравийской и других, информирует пресс-служба городского совета.
Кроме того, продолжается профилирование дорог в частном секторе. Были приведены в порядок такие улицы, как Армейская, Большая Жихорская, Исполкомовская и др. Объем работ за минувшие двое суток составил более 18 тысяч квадратных метров.
Параллельно специалисты обновляют элементы дорожной инфраструктуры: красят перильные ограждения и путепроводы. Сегодня на улицах города трудились 245 дорожных рабочих и 232 единицы спецтехники.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 18:33;