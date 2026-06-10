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Где в Харькове ремонтируют дороги и тротуары — информация коммунальщиков

18:33   10.06.2026
Елена Нагорная
Где в Харькове ремонтируют дороги и тротуары — информация коммунальщиков Фото: Харьковский горсовет

КП «Дорремстрой» продолжает выполнять текущие ремонты дорог, внутриквартальных въездов, тротуаров и пешеходных дорожек.

За минувшие сутки с проезжей части убрали около 200 кубометров мусора. Такие работы продолжаются на улицах Вартовых Неба, Сумской, Рождественской, Аравийской и других, информирует пресс-служба городского совета.

Кроме того, продолжается профилирование дорог в частном секторе. Были приведены в порядок такие улицы, как Армейская, Большая Жихорская, Исполкомовская и др. Объем работ за минувшие двое суток составил более 18 тысяч квадратных метров.

Параллельно специалисты обновляют элементы дорожной инфраструктуры: красят перильные ограждения и путепроводы. Сегодня на улицах города трудились 245 дорожных рабочих и 232 единицы спецтехники.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 18:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Дорремстрой» продолжает выполнять текущие ремонты дорог, внутриквартальных въездов, тротуаров и пешеходных дорожек.".