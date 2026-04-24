Live

Обмін полоненими: додому повертаються 193 воїни (фото)

Україна 16:46   24.04.2026
Вікторія Яковенко
Вдень 24 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.

За його словами, додому повертаються 193 українські воїни. Це військові зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту.

«Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені», – розповів Зеленський.

Голова Офісу президента України Кирило Буданов зазначив, що частина звільнених перебували в незаконному ув’язненні в Чечні.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.

«Наймолодшому захиснику виповнилося 24 роки. У полон він потрапив на Донецькому напрямку у 2023 році. Вік найстаршого визволеного оборонця — 60 років. Двоє військовослужбовців сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на рідній землі»,  – йдеться у повідомленні.

обмен пленными на Харьковщине
Фото: Володимир Зеленський
Читайте також: “Втрачають свідомість від голоду”. Як зараз почуваються бійці на Куп’янщині

Популярно
Вандалізм на могилах жертв Голодомору в Харкові: поліція розслідує справу
Вандалізм на могилах жертв Голодомору в Харкові: поліція розслідує справу
24.04.2026, 17:28
Обмін полоненими: додому повертаються 193 воїни (фото)
Обмін полоненими: додому повертаються 193 воїни (фото)
24.04.2026, 16:46
Зґвалтування 8-річної на Харківщині: справу передали до суду
Зґвалтування 8-річної на Харківщині: справу передали до суду
24.04.2026, 17:17
Проблеми зі світлом і хлібом: реакція на «тривожні сигнали» з Богодухівщини
Проблеми зі світлом і хлібом: реакція на «тривожні сигнали» з Богодухівщини
24.04.2026, 16:12
Джерела у Харкові перевірили епідеміологи: чи відповідає вода нормам
Джерела у Харкові перевірили епідеміологи: чи відповідає вода нормам
24.04.2026, 15:25
Вандали у Харкові пошкодили хрести на могилах жертв Голодомору – мерія (фото)
Вандали у Харкові пошкодили хрести на могилах жертв Голодомору – мерія (фото)
24.04.2026, 14:15

Новини за темою:

24.04.2026
“Втрачають свідомість від голоду”. Як зараз почуваються бійці на Куп’янщині 📹
07.04.2026
Летіли не один км: тварин на Харківщині врятували за допомогою БпЛА (відео)
26.02.2026
«Сподіваємося, руху в бік Харкова не буде». Що очікують після зими у ДПСУ
24.12.2025
Без подарунків не залишаться: Санта везе презенти на позиції ЗСУ (відео)
30.09.2025
Звільнених з полону воїнів ошукали аферисти – СБУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Обмін полоненими: додому повертаються 193 воїни (фото)»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 16:46;

