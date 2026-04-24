Обмін полоненими: додому повертаються 193 воїни (фото)
Вдень 24 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.
За його словами, додому повертаються 193 українські воїни. Це військові зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту.
«Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені», – розповів Зеленський.
Голова Офісу президента України Кирило Буданов зазначив, що частина звільнених перебували в незаконному ув’язненні в Чечні.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.
«Наймолодшому захиснику виповнилося 24 роки. У полон він потрапив на Донецькому напрямку у 2023 році. Вік найстаршого визволеного оборонця — 60 років. Двоє військовослужбовців сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на рідній землі», – йдеться у повідомленні.
Читайте також: “Втрачають свідомість від голоду”. Як зараз почуваються бійці на Куп’янщині
- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 16:46;