Обмін полоненими: додому повертаються 193 воїни (фото)

Вдень 24 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.

За його словами, додому повертаються 193 українські воїни. Це військові зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту.

«Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені», – розповів Зеленський.

Голова Офісу президента України Кирило Буданов зазначив, що частина звільнених перебували в незаконному ув’язненні в Чечні.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.

«Наймолодшому захиснику виповнилося 24 роки. У полон він потрапив на Донецькому напрямку у 2023 році. Вік найстаршого визволеного оборонця — 60 років. Двоє військовослужбовців сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на рідній землі», – йдеться у повідомленні.