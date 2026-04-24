Вандали у Харкові пошкодили хрести на могилах жертв Голодомору – мерія (фото)
Про інцидент у парку Пам’яті в Харкові повідомили в пресслужбі міськради. Там заявили, що вандали пошкодили хрести на могилах жертв Голодомору.
«Наругу над місцем поховання виявили вранці комунальники, які приїхали впорядковувати територію», – зазначили у міськраді.
У мерії додали, що на місце викликали поліцію, яка має встановити обставини інциденту та притягнути винних до відповідальності.
Нагадаємо, у Харкові фіксують часті випадки крадіжок декоративних рослин з міських клумб і зелених зон, повідомили у пресслужбі міськради. За даними департаменту будівництва та шляхового господарства, лише у квітні працівники СКП «Харківзеленбуд» зафіксували нестачу рослин в Олександрівському сквері, на майдані Конституції, проспекті Незалежності та вулиці Полтавський Шлях. З міських клумб зникли 23 гірські сосни, понад 100 квітів віоли та майже 200 тюльпанів.
Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 14:15;