Вандали у Харкові пошкодили хрести на могилах жертв Голодомору – мерія (фото)

Суспільство 14:15   24.04.2026
Вандали у Харкові пошкодили хрести на могилах жертв Голодомору – мерія (фото) Фото: Харківська міськрада

Про інцидент у парку Пам’яті в Харкові повідомили в пресслужбі міськради. Там заявили, що вандали пошкодили хрести на могилах жертв Голодомору.

«Наругу над місцем поховання виявили вранці комунальники, які приїхали впорядковувати територію», – зазначили у міськраді.

У мерії додали, що на місце викликали поліцію, яка має встановити обставини інциденту та притягнути винних до відповідальності.

вандалы повредили кресты на могилах в Харькове
Фото: Харківська міськрада
вандалы повредили кресты на могилах в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, у Харкові фіксують часті випадки крадіжок декоративних рослин з міських клумб і зелених зон, повідомили у пресслужбі міськради. За даними департаменту будівництва та шляхового господарства, лише у квітні працівники СКП «Харківзеленбуд» зафіксували нестачу рослин в Олександрівському сквері, на майдані Конституції, проспекті Незалежності та вулиці Полтавський Шлях. З міських клумб зникли 23 гірські сосни, понад 100 квітів віоли та майже 200 тюльпанів.

  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 14:15;

