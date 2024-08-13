У Дергачах вандали пошкодили будівлю ліцею і залишили купу сміття (фото)

11 серпня група невідомих вчинила акт вандалізму на території Дергачівського ліцею №2, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Ці особи примудрилися відірвати частину облицювання фасаду будівлі закладу, а також залишили після свого «відпочинку» купу сміття, зокрема пляшок та бляшанок з-під алкогольних напоїв. За інформацією, отриманою від працівників ліцею, подібні ситуації трапляються вже не вперше», – написав Задоренко.

Він звернувся до порушників і заявив, що це «це не зійде їм з рук». Відповідну заяву до поліції вже написали і зараз правоохоронці активно займаються пошуком усіх причетних.

«Шановні батьки! Прошу вас слідкувати за тим, чим займаються ваші діти, де, як і з ким вони проводять вільний час, особливо ввечері», – зазначив Задоренко.