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У Дергачах вандали пошкодили будівлю ліцею і залишили купу сміття (фото)

Суспільство 09:42   13.08.2024
Вікторія Яковенко
У Дергачах вандали пошкодили будівлю ліцею і залишили купу сміття (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

11 серпня група невідомих вчинила акт вандалізму на території Дергачівського ліцею №2, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Ці особи примудрилися відірвати частину облицювання фасаду будівлі закладу, а також залишили після свого «відпочинку» купу сміття, зокрема пляшок та бляшанок з-під алкогольних напоїв. За інформацією, отриманою від працівників ліцею, подібні ситуації трапляються вже не вперше», – написав Задоренко.

Він звернувся до порушників і заявив, що це «це не зійде їм з рук». Відповідну заяву до поліції вже написали і зараз правоохоронці активно займаються пошуком усіх причетних.

«Шановні батьки! Прошу вас слідкувати за тим, чим займаються ваші діти, де, як і з ким вони проводять вільний час, особливо ввечері», – зазначив Задоренко.

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Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 09:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 серпня група невідомих вчинила акт вандалізму на території Дергачівського ліцею №2, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".