У Дергачах вандали пошкодили будівлю ліцею і залишили купу сміття (фото)
11 серпня група невідомих вчинила акт вандалізму на території Дергачівського ліцею №2, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
«Ці особи примудрилися відірвати частину облицювання фасаду будівлі закладу, а також залишили після свого «відпочинку» купу сміття, зокрема пляшок та бляшанок з-під алкогольних напоїв. За інформацією, отриманою від працівників ліцею, подібні ситуації трапляються вже не вперше», – написав Задоренко.
Він звернувся до порушників і заявив, що це «це не зійде їм з рук». Відповідну заяву до поліції вже написали і зараз правоохоронці активно займаються пошуком усіх причетних.
«Шановні батьки! Прошу вас слідкувати за тим, чим займаються ваші діти, де, як і з ким вони проводять вільний час, особливо ввечері», – зазначив Задоренко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вандалы, Дергачі, задоренко, здание, лицей, мусор, повредили;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 09:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 серпня група невідомих вчинила акт вандалізму на території Дергачівського ліцею №2, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".