В Дергачах вандалы повредили здание лицея и оставили кучу мусора (фото)

11 августа группа неизвестных совершила акт вандализма на территории Дергачевского лицея №2, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Эти лица умудрились оторвать часть облицовки фасада здания заведения, а также оставили после своего «отдыха» кучу мусора, в частности бутылок и банок из-под алкогольных напитков. По информации, полученной от работников лицея, подобные ситуации случаются уже не в первый раз», — написал Задоренко.

Он обратился к нарушителям и заявил, что это «это не сойдет им с рук». Соответствующее заявление в полицию уже написали, и сейчас правоохранители активно занимаются поиском всех причастных.

«Уважаемые родители! Прошу вас следить за тем, чем занимаются ваши дети, где, как и с кем они проводят свободное время, особенно вечером», – отметил Задоренко.