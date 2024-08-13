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В Дергачах вандалы повредили здание лицея и оставили кучу мусора (фото)

Общество 09:42   13.08.2024
Виктория Яковенко
В Дергачах вандалы повредили здание лицея и оставили кучу мусора (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

11 августа группа неизвестных совершила акт вандализма на территории Дергачевского лицея №2, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Эти лица умудрились оторвать часть облицовки фасада здания заведения, а также оставили после своего «отдыха» кучу мусора, в частности бутылок и банок из-под алкогольных напитков. По информации, полученной от работников лицея, подобные ситуации случаются уже не в первый раз», — написал Задоренко.

Он обратился к нарушителям и заявил, что это «это не сойдет им с рук». Соответствующее заявление в полицию уже написали, и сейчас правоохранители активно занимаются поиском всех причастных.

«Уважаемые родители! Прошу вас следить за тем, чем занимаются ваши дети, где, как и с кем они проводят свободное время, особенно вечером», – отметил Задоренко.

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Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 09:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 августа группа неизвестных совершила акт вандализма на территории Дергачевского лицея №2, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".