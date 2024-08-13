В Дергачах вандалы повредили здание лицея и оставили кучу мусора (фото)
11 августа группа неизвестных совершила акт вандализма на территории Дергачевского лицея №2, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«Эти лица умудрились оторвать часть облицовки фасада здания заведения, а также оставили после своего «отдыха» кучу мусора, в частности бутылок и банок из-под алкогольных напитков. По информации, полученной от работников лицея, подобные ситуации случаются уже не в первый раз», — написал Задоренко.
Он обратился к нарушителям и заявил, что это «это не сойдет им с рук». Соответствующее заявление в полицию уже написали, и сейчас правоохранители активно занимаются поиском всех причастных.
«Уважаемые родители! Прошу вас следить за тем, чем занимаются ваши дети, где, как и с кем они проводят свободное время, особенно вечером», – отметил Задоренко.
Читайте также: Мародеры нацелились на дворец в Шаровке, в дворцовом парке рубят вековые дубы
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вандалы, Дергачи, задоренко, здание, лицей, мусор, повредили;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Дергачах вандалы повредили здание лицея и оставили кучу мусора (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 09:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 августа группа неизвестных совершила акт вандализма на территории Дергачевского лицея №2, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".