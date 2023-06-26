Мародеры нацелились на дворец в Шаровке, в дворцовом парке рубят вековые дубы

В Харьковской области с начала полномасштабного вторжения без охраны дворцово-парковый комплекс «Шаровка» в Богодуховском районе, в здание начали наведываться мародеры и вандалы, сообщили местные краеведы и и.о. директора областного коммунального предприятия Виктория Мовчан, передает «Укринформ».

Действительно, с 24 февраля 2022 года комплекс не охраняется. Мы зафиксировали, что есть повреждения – сорванная решетка из окна. Однако проникновения в сам дворец не было. Все замки на помещениях целые”, — заявила Мовчан.

Руководитель предприятия заверила, что в ближайшее время решат вопрос с охраной. Больше года ее не было из-за финансовых затруднений: туристическую деятельность в усадьбе фактически прекратили из-за войны, дохода за вход экскурсионных групп КП не получает.

“Это значительная финансовая нагрузка. Мы просили администрацию разрешить нам деятельность, но учитывая военную обстановку экскурсии, пока запрещены. Но мы наймем охранников, которые будут дежурить и присматривать за порядком на территории”, — сказала директор КП.

Местный краевед, экскурсовод музея на общественных началах «Музей 100-летней истории Шаровского поселения» Наталья Твердохлеб говорит, что к разрушениям, которые дворец наносит время, добавились еще и рукотворные.

«Настойчивые посетители выбили окно дубового зала, в одном из помещений сняли линолеум. А на территории парка ведется незаконная вырубка столетних дубов”, – говорит Твердохлеб.

Впрочем, в КП «Знахідка» заявляют, что внутри никого не было, а факта порубки они не увидели, поэтому вызвать полицию не будут.

«Мы привыкли, что имение Кениг позиционируют как один из немногих национальных памятников архитектуры Слобожанщины и историческую визитку нашей громады. Война стерла с карты нашей страны не только миллионы человеческих судеб, но и сотни музеев и достопримечательностей. Истребление нашей истории – одна из первых задач врага, поэтому такие объекты как Шаровский замок должны быть под пристальным вниманием в это нелегкое для страны время», — отмечает Твердохлеб.

В департаменте культуры и туризма Харьковской ОГА корреспонденту агентства ответили, что охраной, деятельностью и поддержкой состояния здания занимается исключительно областное КП «Знахідка». Такое же мнение высказали и в областном департаменте капитального строительства, на балансе которого находится один из объектов комплекса.

Дворцово-парковый комплекс «Шаровка» — памятник национального значения. Центральное здание – дворец в неоготическом стиле. Окончательный вид он приобрел в 1912 году благодаря последнему владельцу – Леопольду Кенигу, успешному и прогрессивному предпринимателю и меценату.

Фото: Наталья Твердохлеб

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