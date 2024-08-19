Двое солдат РФ во время оккупации Изюма похитили драгоценности на 8 млн грн
К 11 годам тюрьмы приговорили двух мародеров – военных РФ, которые во время оккупации Изюма похитили золотые украшения более чем на 8 млн грн., сообщила Харьковская областная прокуратура.
В конце апреля 2022 года, когда город Изюм был оккупирован, двое российских военнослужащих обворовали магазин известного украинского ювелирного бренда. Ими оказались двое рядовых- гранатометчиков ВЧ 91726 в возрасте 20 и 25 лет.
Пользуясь тем, что магазин поврежден, россияне залезли туда и вытащили сейф почти с двумя кг золотых украшений, поместили его в автомобиль и уехали. Мародеры нанесли владельцу магазина материальный ущерб на сумму более 8 млн. гривен.
Дзержинский райсуд Харькова признал виновными россиян. Им назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Оба оккупанта находятся в международном розыске.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: драгоценности, золотые украшения, Изюм, мародер, приговор, солдат РФ, суд, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 18:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К 11 годам тюрьмы приговорили двух мародеров – военных РФ, которые во время оккупации Изюма похитили золотые украшения более чем на 8 млн грн., сообщила Харьковская областная прокуратура.".