Двое солдат РФ во время оккупации Изюма похитили драгоценности на 8 млн грн

К 11 годам тюрьмы приговорили двух мародеров – военных РФ, которые во время оккупации Изюма похитили золотые украшения более чем на 8 млн грн., сообщила Харьковская областная прокуратура.

В конце апреля 2022 года, когда город Изюм был оккупирован, двое российских военнослужащих обворовали магазин известного украинского ювелирного бренда. Ими оказались двое рядовых- гранатометчиков ВЧ 91726 в возрасте 20 и 25 лет.

Пользуясь тем, что магазин поврежден, россияне залезли туда и вытащили сейф почти с двумя кг золотых украшений, поместили его в автомобиль и уехали. Мародеры нанесли владельцу магазина материальный ущерб на сумму более 8 млн. гривен.

Дзержинский райсуд Харькова признал виновными россиян. Им назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Оба оккупанта находятся в международном розыске.