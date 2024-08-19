Live
  • Пн 19.08.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.3

Двоє солдат РФ під час окупації Ізюма викрали коштовності на понад 8 млн грн

Події 18:29   19.08.2024
Оксана Якушко
Двоє солдат РФ під час окупації Ізюма викрали коштовності на понад 8 млн грн

До 11 років в’язниці засудили двох мародерів – військових РФ, які під час окупації Ізюма викрали золоті прикраси більш ніж на 8 млн. грн., повідомила Харківська обласна прокуратура.

Наприкінці квітня 2022 року, коли місто Ізюм було окуповане, двоє російських військовослужбовців обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Ними виявились двоє рядових-гранатометників військової частини 91726 віком 20 та 25 років.

Користуючись тим, що магазин пошкоджений, росіяни залізли туди та витягнули сейф із майже двома кг золотих прикрас, помістили його в автівку та поїхали.

Мародери спричинили власнику магазина матеріальну шкоду на суму понад 8 млн гривень.

Дзержинський райсудом Харкова визнав винними. Їм призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.  Обидва окупанти перебувають у міжнародному розшуку.

Читайте також: Мародерив на Північній Салтівці: харків’янин сяде на шість років

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сирський готував план наступу на Курськ таємно від Єрмака – The Economist
Сирський готував план наступу на Курськ таємно від Єрмака – The Economist
19.08.2024, 19:37
Сьогодні 18 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 серпня: яке свято та день в історії
18.08.2024, 06:00
Двоє солдат РФ під час окупації Ізюма викрали коштовності на понад 8 млн грн
Двоє солдат РФ під час окупації Ізюма викрали коштовності на понад 8 млн грн
19.08.2024, 18:29
Нову програму велодоріжок і велосипедного руху створять у Харкові
Нову програму велодоріжок і велосипедного руху створять у Харкові
19.08.2024, 17:46
Ще чверть мільярда виділили на безплатний проїзд у Харкові в цьому році
Ще чверть мільярда виділили на безплатний проїзд у Харкові в цьому році
19.08.2024, 15:47
Чотири бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00
Чотири бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00
19.08.2024, 17:04

Новини за темою:

14:25
“Головний радянський об’єкт” Ізюмського району Харківщини “демонтувався”
13:51
На 10 годин спізнюються харківські потяги через нічну атаку по Укрзалізниці
08:03
Ракетного удару по Харківщині завдали вночі 1 серпня ЗС РФ: подробиці
18:28
Зміни в русі – в Ізюмі на Харківщині ремонтуватимуть тимчасову переправу
15:24
Понтонну переправу ворога виявили поблизу Ізюма: вилучені артснаряди (відео)

Ви читали новину: «Двоє солдат РФ під час окупації Ізюма викрали коштовності на понад 8 млн грн»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 18:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 11 років в’язниці засудили двох мародерів – військових РФ, які під час окупації Ізюма викрали золоті прикраси більш ніж на 8 млн. грн., повідомила Харківська обласна прокуратура.".