Двоє солдат РФ під час окупації Ізюма викрали коштовності на понад 8 млн грн
До 11 років в’язниці засудили двох мародерів – військових РФ, які під час окупації Ізюма викрали золоті прикраси більш ніж на 8 млн. грн., повідомила Харківська обласна прокуратура.
Наприкінці квітня 2022 року, коли місто Ізюм було окуповане, двоє російських військовослужбовців обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Ними виявились двоє рядових-гранатометників військової частини 91726 віком 20 та 25 років.
Користуючись тим, що магазин пошкоджений, росіяни залізли туди та витягнули сейф із майже двома кг золотих прикрас, помістили його в автівку та поїхали.
Мародери спричинили власнику магазина матеріальну шкоду на суму понад 8 млн гривень.
Дзержинський райсудом Харкова визнав винними. Їм призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі. Обидва окупанти перебувають у міжнародному розшуку.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ізюм, драгоценности, золотые украшения, мародер, приговор, солдат РФ, суд, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 18:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 11 років в’язниці засудили двох мародерів – військових РФ, які під час окупації Ізюма викрали золоті прикраси більш ніж на 8 млн. грн., повідомила Харківська обласна прокуратура.".