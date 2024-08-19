Двоє солдат РФ під час окупації Ізюма викрали коштовності на понад 8 млн грн

До 11 років в’язниці засудили двох мародерів – військових РФ, які під час окупації Ізюма викрали золоті прикраси більш ніж на 8 млн. грн., повідомила Харківська обласна прокуратура.

Наприкінці квітня 2022 року, коли місто Ізюм було окуповане, двоє російських військовослужбовців обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Ними виявились двоє рядових-гранатометників військової частини 91726 віком 20 та 25 років.

Користуючись тим, що магазин пошкоджений, росіяни залізли туди та витягнули сейф із майже двома кг золотих прикрас, помістили його в автівку та поїхали.

Мародери спричинили власнику магазина матеріальну шкоду на суму понад 8 млн гривень.

Дзержинський райсудом Харкова визнав винними. Їм призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі. Обидва окупанти перебувають у міжнародному розшуку.