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Мародерив на Північній Салтівці: харків’янин сяде на шість років

Суспільство 11:49   11.07.2024
Оксана Горун
Мародерив на Північній Салтівці: харків’янин сяде на шість років Скриншот

Суд ухвалив вирок 29-річному жителю Харкова, який мародерив у розбитих російськими обстрілами будинках.

“Шість років за ґратами проведе харків’янин, який обкрадав квартири у розбитих від російських обстрілів будинках на Північній Салтівці”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Харків’янина визнали винним у крадіжках, що скоєні в умовах воєнного стану, а також – в умисному пошкодженні телекомунікаційної мережі.

“Чоловік, починаючи з травня 2022 року, проникав у квартири у розбитих будинках на Північній Салтівці у Харкові. Користуючись тим, що житло зазнало суттєвих пошкоджень та руйнувань від постійних російських обстрілів, він забирав з собою все вціліле майно власників. Серед нього: телевізори, принтер, фотоапарат, навушники, пилосос, кавоварка, хлібопіч, праска, фен, годинник та інше”, – повідомили прокурори.

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Крім квартир, мародер “обносив” і під’їзди. Там його цікавили оптичні приймачі та кабелі. У результаті своїми крадіжками він залишав людей, які намагалися жити під обстрілами, без інтернету та телесигналу. Збитки, яких злодій завдав потерпілим, оцінили у 250 тисяч гривень. На суді він визнав свою провину і, за оцінкою прокуратури, “щиро покаявся”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 11:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд ухвалив вирок 29-річному жителю Харкова, який мародерив у розбитих російськими обстрілами будинках".