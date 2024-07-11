Мародерив на Північній Салтівці: харків’янин сяде на шість років

Суд ухвалив вирок 29-річному жителю Харкова, який мародерив у розбитих російськими обстрілами будинках.

“Шість років за ґратами проведе харків’янин, який обкрадав квартири у розбитих від російських обстрілів будинках на Північній Салтівці”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Харків’янина визнали винним у крадіжках, що скоєні в умовах воєнного стану, а також – в умисному пошкодженні телекомунікаційної мережі.

“Чоловік, починаючи з травня 2022 року, проникав у квартири у розбитих будинках на Північній Салтівці у Харкові. Користуючись тим, що житло зазнало суттєвих пошкоджень та руйнувань від постійних російських обстрілів, він забирав з собою все вціліле майно власників. Серед нього: телевізори, принтер, фотоапарат, навушники, пилосос, кавоварка, хлібопіч, праска, фен, годинник та інше”, – повідомили прокурори.

Крім квартир, мародер “обносив” і під’їзди. Там його цікавили оптичні приймачі та кабелі. У результаті своїми крадіжками він залишав людей, які намагалися жити під обстрілами, без інтернету та телесигналу. Збитки, яких злодій завдав потерпілим, оцінили у 250 тисяч гривень. На суді він визнав свою провину і, за оцінкою прокуратури, “щиро покаявся”.