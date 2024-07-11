Мародерил на Северной Салтовке: харьковчанин сядет на шесть лет
Суд вынес приговор 29-летнему жителю Харькова, который мародерил в разбитых российскими обстрелами домах.
«Шесть лет за решеткой проведет харьковчанин, который обворовывал квартиры в разбитых от российских обстрелов домах на Северной Салтовке», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Харьковчанина признали виновным в кражах, совершенных в условиях военного положения, а также — в умышленном повреждении телекоммуникационной сети.
«Мужчина, начиная с мая 2022 года, проникал в квартиры в разбитых домах на Северной Салтовке в Харькове. Пользуясь тем, что жилье получило существенные повреждения и разрушения от постоянных российских обстрелов, он забирал с собой все уцелевшее имущество владельцев. В том числе: телевизоры, принтер, фотоаппарат, наушники, кофеварку, пылесос, хлебопечку, утюг, фен, часы и прочее», — сообщили прокуроры.
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Помимо квартир, мародер «обносил» и подъезды. Там его интересовали оптические приемники и кабели. В итоге своим воровством он оставлял людей, которые пытались жить под обстрелами, без интернета и телесигнала. Ущерб, который вор нанес потерпевшим, оценили в 250 тысяч гривен. На суде он признал свою вину и, по оценке прокуратуры, «искренне раскаялся».
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 11:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор 29-летнему жителю Харькова, который мародерил в разбитых российскими обстрелами дома".