Мародерил на Северной Салтовке: харьковчанин сядет на шесть лет

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Харькова, который мародерил в разбитых российскими обстрелами домах.

«Шесть лет за решеткой проведет харьковчанин, который обворовывал квартиры в разбитых от российских обстрелов домах на Северной Салтовке», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Харьковчанина признали виновным в кражах, совершенных в условиях военного положения, а также — в умышленном повреждении телекоммуникационной сети.

«Мужчина, начиная с мая 2022 года, проникал в квартиры в разбитых домах на Северной Салтовке в Харькове. Пользуясь тем, что жилье получило существенные повреждения и разрушения от постоянных российских обстрелов, он забирал с собой все уцелевшее имущество владельцев. В том числе: телевизоры, принтер, фотоаппарат, наушники, кофеварку, пылесос, хлебопечку, утюг, фен, часы и прочее», — сообщили прокуроры.

Помимо квартир, мародер «обносил» и подъезды. Там его интересовали оптические приемники и кабели. В итоге своим воровством он оставлял людей, которые пытались жить под обстрелами, без интернета и телесигнала. Ущерб, который вор нанес потерпевшим, оценили в 250 тысяч гривен. На суде он признал свою вину и, по оценке прокуратуры, «искренне раскаялся».