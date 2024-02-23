Мародерил на Харьковщине после обстрелов: мужчина сядет на пять лет

Гражданин обворовывал государственные предприятия, разбитые российскими обстрелами. Дело происходило в селе Двуречный Кут на Харьковщине с декабря 2022-го по январь 2023-го.

«Разбирал на запчасти» житель села местное сельхозпредприятие.

«Мужчина, пользуясь тем, что из-за обстрелов со стороны вс рф помещения повреждены, проникал на территорию предприятия, и выносил оттуда листы алюминия и кабели. В дальнейшем злоумышленник продавал украденное, «зарабатывая» таким незаконным способом», — пояснила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуроров, у мародера и до того были проблемы с законом. Он употреблял наркотики — при осмотре его дома обнаружили таблетки метадона. Свою вину обвиняемый признал. Тем не менее, чтобы отправить его за решетку на пять лет, понадобилось пройти апелляционную инстанцию.

«Приговором Дергачевского районного суда Харьковской области мужчине было назначено наказание в виде пять лет лишения свободы и, на основании ст. 75 УК Украины, он освобожден от отбывания с испытательным сроком на три года. Не согласившись с указанным приговором, первый заместитель руководителя областной прокуратуры обжаловал его в апелляционном порядке», — пояснили в прокуратуре.

В итоге Харьковский апелляционный суд изменил приговор, отправив мародера в тюрьму на пять лет.