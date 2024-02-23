Мародерил на Харьковщине после обстрелов: мужчина сядет на пять лет
Гражданин обворовывал государственные предприятия, разбитые российскими обстрелами. Дело происходило в селе Двуречный Кут на Харьковщине с декабря 2022-го по январь 2023-го.
«Разбирал на запчасти» житель села местное сельхозпредприятие.
«Мужчина, пользуясь тем, что из-за обстрелов со стороны вс рф помещения повреждены, проникал на территорию предприятия, и выносил оттуда листы алюминия и кабели. В дальнейшем злоумышленник продавал украденное, «зарабатывая» таким незаконным способом», — пояснила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По информации прокуроров, у мародера и до того были проблемы с законом. Он употреблял наркотики — при осмотре его дома обнаружили таблетки метадона. Свою вину обвиняемый признал. Тем не менее, чтобы отправить его за решетку на пять лет, понадобилось пройти апелляционную инстанцию.
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«Приговором Дергачевского районного суда Харьковской области мужчине было назначено наказание в виде пять лет лишения свободы и, на основании ст. 75 УК Украины, он освобожден от отбывания с испытательным сроком на три года. Не согласившись с указанным приговором, первый заместитель руководителя областной прокуратуры обжаловал его в апелляционном порядке», — пояснили в прокуратуре.
В итоге Харьковский апелляционный суд изменил приговор, отправив мародера в тюрьму на пять лет.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 11:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гражданин обворовывал государственные предприятия, разбитые российскими обстрелами. Дело происходило в селе Двуречный Кут на Харьковщине с декабря 2022-го по январь 2023-го".