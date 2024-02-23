Мародерив на Харківщині після обстрілів: чоловік сяде на п’ять років

Громадянин обкрадав державні підприємства, розбиті російськими обстрілами. Це відбувалося в селі Дворічний Кут на Харківщині з грудня 2022-го до січня 2023-го.

“Розбирав на запчастини” мешканець села місцеве сільгосппідприємство.

“Чоловік, користуючись тим, що через обстріли з боку зс рф приміщення пошкоджені, проникав на територію підприємства, та виносив звідти листи алюмінію і кабелі. Надалі зловмисник продавав накрадене, “заробляючи” таким незаконним способом”, – пояснила пресслужба Харківської обласної прокуратури

За інформацією прокурорів, у мародера до того були проблеми із законом. Він вживав наркотики – під час огляду його будинку виявили таблетки метадону. Свою провину обвинувачений визнав. Проте, щоб відправити його за ґрати на п’ять років, знадобилося пройти апеляційну інстанцію.

“Вироком Дергачівського районного суду Харківської області чоловіку було призначено покарання у виді п’ять років позбавлення волі та, на підставі ст. 75 КК України, звільнено від його відбування з іспитовим строком на три роки. Не погодившись з вказаним вироком, перший заступник керівника обласної прокуратури оскаржив його в апеляційному порядку з підстав невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості злочину“, – пояснили в прокуратурі.

У результаті Харківський апеляційний суд змінив вирок, відправивши мародера до в’язниці на п’ять років.