Мародерив на Харківщині після обстрілів: чоловік сяде на п’ять років
Громадянин обкрадав державні підприємства, розбиті російськими обстрілами. Це відбувалося в селі Дворічний Кут на Харківщині з грудня 2022-го до січня 2023-го.
“Розбирав на запчастини” мешканець села місцеве сільгосппідприємство.
“Чоловік, користуючись тим, що через обстріли з боку зс рф приміщення пошкоджені, проникав на територію підприємства, та виносив звідти листи алюмінію і кабелі. Надалі зловмисник продавав накрадене, “заробляючи” таким незаконним способом”, – пояснила пресслужба Харківської обласної прокуратури
За інформацією прокурорів, у мародера до того були проблеми із законом. Він вживав наркотики – під час огляду його будинку виявили таблетки метадону. Свою провину обвинувачений визнав. Проте, щоб відправити його за ґрати на п’ять років, знадобилося пройти апеляційну інстанцію.
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“Вироком Дергачівського районного суду Харківської області чоловіку було призначено покарання у виді п’ять років позбавлення волі та, на підставі ст. 75 КК України, звільнено від його відбування з іспитовим строком на три роки. Не погодившись з вказаним вироком, перший заступник керівника обласної прокуратури оскаржив його в апеляційному порядку з підстав невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості злочину“, – пояснили в прокуратурі.
У результаті Харківський апеляційний суд змінив вирок, відправивши мародера до в’язниці на п’ять років.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 11:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громадянин обкрадав державні підприємства, розбиті російськими обстрілами. Це відбувалося в селі Дворічний Кут на Харківщині з грудня 2022-го до січня 2023-го".