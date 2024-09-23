Live
  • Пн 23.09.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.35
  • EUR 46.15

Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ

Общество 12:56   23.09.2024
Виктория Яковенко
Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ Фото: ОО «Харьковский антикоррупционный центр»

Оккупационная администрация Харьковщины распространила очередной фейк о якобы причастности Харьковского горсовета к удару по Дворцу Спорта, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

«Заместитель главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк отмечает, что 1 сентября в Харькове был зафиксирован прилет по Дворцу Спорта, и это здание как недвижимое имущество находилось в залоге у кредитной организации иностранного происхождения и не могло удерживаться за счет средств бюджета Харькова. Они даже посчитали долг в переводе на российскую валюту – вышло более одного миллиарда двухсот миллионов рублей, и в этом якобы выстраивается прямая заинтересованность руководства города по уничтожению залогового здания», — отметили в ХАЦ.

«Заявление», конечно, подхватила роспропаганда. Однако это оказалось фейком, подчеркнули антикоррупционеры.

«Еще в июле 2023 года Харьковский городской совет погасил кредит, который брал для строительства Парка имени Горького, теперь Центрального парка, о котором говорит Евгений Лисняк», – добавили в ХАЦ.

В прошлом году мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что многомиллионный кредит Центрального парка в Харькове окончательно погашен. Все долговые обязательства – выполнили.

«То есть ни о каком Дворце спорта под залогом речь идти не может, потому что уже больше года это не актуально», — добавили в ХАЦ.

Напомним, взрывы в Харькове гремели 1 сентября. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. По данным прокуратуры, очень тяжелые ранения — у нескольких пострадавших, около половины людей — легко ранены.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 23 сентября: 23 боя в области, пожары в экосистемах
Главные новости Харькова 23 сентября: 23 боя в области, пожары в экосистемах
23.09.2024, 13:07
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
22.09.2024, 19:00
Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ
Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ
23.09.2024, 12:56
ВС РФ смогли почти полностью решить задачи на Покровском направлении — Машовец
ВС РФ смогли почти полностью решить задачи на Покровском направлении — Машовец
23.09.2024, 08:23
С какой погоды начнется рабочая неделя на Харьковщине: прогноз на 23 сентября
С какой погоды начнется рабочая неделя на Харьковщине: прогноз на 23 сентября
22.09.2024, 21:01
Терехов сообщил о помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов Харькова
Терехов сообщил о помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов Харькова
23.09.2024, 13:51

Новости по теме:

11:51
В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото)
14:12
«Ермак – мощный менеджер, делает, что я ему говорю» — Зеленский
16:56
Как власть тратит деньги на восстановление: харьковчане — самые безразличные
15:23
Ермак манипулирует властью, раздражает критиков и не извиняется – WP
17:29
Все больше критикуют власть, а верят Залужному, волонтерам и ВСУ – опрос КМИС

Вы читали новость: «Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 12:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупационная администрация Харьковщины распространила очередной фейк о якобы причастности Харьковского горсовета к удару по Дворцу Спорта, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».".