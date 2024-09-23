Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ

Оккупационная администрация Харьковщины распространила очередной фейк о якобы причастности Харьковского горсовета к удару по Дворцу Спорта, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

«Заместитель главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк отмечает, что 1 сентября в Харькове был зафиксирован прилет по Дворцу Спорта, и это здание как недвижимое имущество находилось в залоге у кредитной организации иностранного происхождения и не могло удерживаться за счет средств бюджета Харькова. Они даже посчитали долг в переводе на российскую валюту – вышло более одного миллиарда двухсот миллионов рублей, и в этом якобы выстраивается прямая заинтересованность руководства города по уничтожению залогового здания», — отметили в ХАЦ.

«Заявление», конечно, подхватила роспропаганда. Однако это оказалось фейком, подчеркнули антикоррупционеры.

«Еще в июле 2023 года Харьковский городской совет погасил кредит, который брал для строительства Парка имени Горького, теперь Центрального парка, о котором говорит Евгений Лисняк», – добавили в ХАЦ.

В прошлом году мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что многомиллионный кредит Центрального парка в Харькове окончательно погашен. Все долговые обязательства – выполнили.

«То есть ни о каком Дворце спорта под залогом речь идти не может, потому что уже больше года это не актуально», — добавили в ХАЦ.

Напомним, взрывы в Харькове гремели 1 сентября. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. По данным прокуратуры, очень тяжелые ранения — у нескольких пострадавших, около половины людей — легко ранены.