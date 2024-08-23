В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото)
Сегодня, в День Государственного Флага Украины, в Харькове традиционно торжественно подняли государственный флаг на самом высоком флагштоке Украины.
«Право поднять украинский флаг предоставили воинам 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко», — сообщили в ХОВА.
В мероприятии принимали участие представители местных властей и правоохранители. Собравшиеся минутой молчания почтили память защитников, отдавших жизнь за Украину, а также гражданских, погибших в результате действий РФ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Сегодня нам всем приходится проходить через тяжелое испытание. Война, которую начала россия, пришла в наши дома. Дикая русская орда уничтожает все живое, ровняет с землей наши города и деревни. Украинские воины оказывают яростное сопротивление армии РФ, очищают оккупированные территории от врага. И на освобожденных землях в первую очередь поднимают флаг Украины», – отметил начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 11:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, в День Государственного Флага Украины, в Харькове традиционно торжественно подняли государственный флаг на самом высоком флагштоке Украины.".