Live
  • Пт 23.08.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.29
  • EUR 45.98

В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото)

Общество 11:51   23.08.2024
Виктория Яковенко
В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото) Фото: ХОВА

Сегодня, в День Государственного Флага Украины, в Харькове традиционно торжественно подняли государственный флаг на самом высоком флагштоке Украины.

«Право поднять украинский флаг предоставили воинам 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко», — сообщили в ХОВА.

В мероприятии принимали участие представители местных властей и правоохранители. Собравшиеся минутой молчания почтили память защитников, отдавших жизнь за Украину, а также гражданских, погибших в результате действий РФ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Сегодня нам всем приходится проходить через тяжелое испытание. Война, которую начала россия, пришла в наши дома. Дикая русская орда уничтожает все живое, ровняет с землей наши города и деревни. Украинские воины оказывают яростное сопротивление армии РФ, очищают оккупированные территории от врага. И на освобожденных землях в первую очередь поднимают флаг Украины», – отметил начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.

02
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: «Это больше, чем просто город» – Терехов поздравил с Днем Харькова (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Это больше, чем просто город» – Терехов поздравил с Днем Харькова (видео)
«Это больше, чем просто город» – Терехов поздравил с Днем Харькова (видео)
23.08.2024, 08:19
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
21.08.2024, 11:54
В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото)
В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото)
23.08.2024, 11:51
Схему по присвоению денег по программе «єВідновлення» накрыли на Харьковщине
Схему по присвоению денег по программе «єВідновлення» накрыли на Харьковщине
22.08.2024, 17:02
Главные новости Харькова 23 августа: День города, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 23 августа: День города, последствия обстрелов
23.08.2024, 11:55
1,5 млн грн присвоил подрядчик на ремонте укрытия в Харькове — прокуратура
1,5 млн грн присвоил подрядчик на ремонте укрытия в Харькове — прокуратура
23.08.2024, 13:20

Новости по теме:

14:12
«Ермак – мощный менеджер, делает, что я ему говорю» — Зеленский
16:56
Как власть тратит деньги на восстановление: харьковчане — самые безразличные
15:23
Ермак манипулирует властью, раздражает критиков и не извиняется – WP
17:29
Все больше критикуют власть, а верят Залужному, волонтерам и ВСУ – опрос КМИС
14:55
Люди, идущие во власть, не должны иметь иллюзий о самостоятельности — нардеп

Вы читали новость: «В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, в День Государственного Флага Украины, в Харькове традиционно торжественно подняли государственный флаг на самом высоком флагштоке Украины.".