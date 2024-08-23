В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото)

Сегодня, в День Государственного Флага Украины, в Харькове традиционно торжественно подняли государственный флаг на самом высоком флагштоке Украины.

«Право поднять украинский флаг предоставили воинам 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко», — сообщили в ХОВА.

В мероприятии принимали участие представители местных властей и правоохранители. Собравшиеся минутой молчания почтили память защитников, отдавших жизнь за Украину, а также гражданских, погибших в результате действий РФ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Сегодня нам всем приходится проходить через тяжелое испытание. Война, которую начала россия, пришла в наши дома. Дикая русская орда уничтожает все живое, ровняет с землей наши города и деревни. Украинские воины оказывают яростное сопротивление армии РФ, очищают оккупированные территории от врага. И на освобожденных землях в первую очередь поднимают флаг Украины», – отметил начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.