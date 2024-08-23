У Харкові відзначили День Державного прапора України (фото)

Сьогодні, у День Державного Прапора України, в Харкові традиційно урочисто підняли державний стяг на найвищому флагштоці України.

«Право підняти український прапор надали воїнам 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка», – повідомили у ХОВА.

У заході брали учать представники місцевої влади та правоохоронці. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять захисників, які віддали життя за Україну, а також цивільних, які загинули внаслідок дій РФ, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Сьогодні нам всім доводиться проходити через тяжке випробування. Війна, яку розпочала росія, прийшла в наші оселі. Дика російська орда знищує все живе, рівняє з землею наші міста і села. Українські воїни чинять шалений спротив армії рф, очищають окуповані території від ворога. І на звільнених землях в першу чергу піднімають прапор України», – зазначив начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.