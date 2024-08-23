У Харкові відзначили День Державного прапора України (фото)
Сьогодні, у День Державного Прапора України, в Харкові традиційно урочисто підняли державний стяг на найвищому флагштоці України.
«Право підняти український прапор надали воїнам 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка», – повідомили у ХОВА.
У заході брали учать представники місцевої влади та правоохоронці. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять захисників, які віддали життя за Україну, а також цивільних, які загинули внаслідок дій РФ, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Сьогодні нам всім доводиться проходити через тяжке випробування. Війна, яку розпочала росія, прийшла в наші оселі. Дика російська орда знищує все живе, рівняє з землею наші міста і села. Українські воїни чинять шалений спротив армії рф, очищають окуповані території від ворога. І на звільнених землях в першу чергу піднімають прапор України», – зазначив начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.
Читайте також: Це більше, ніж просто місто – Терехов привітав жителів з Днем Харкова (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: власть, поліція, Україна, флаг, флагшток, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові відзначили День Державного прапора України (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 11:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, у День Державного Прапора України, в Харкові традиційно урочисто підняли державний стяг на найвищому флагштоці України.".