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У Харкові відзначили День Державного прапора України (фото)

Суспільство 11:51   23.08.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові відзначили День Державного прапора України (фото) Фото: ХОВА

Сьогодні, у День Державного Прапора України, в Харкові традиційно урочисто підняли державний стяг на найвищому флагштоці України.

«Право підняти український прапор надали воїнам 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка», – повідомили у ХОВА.

У заході брали учать представники місцевої влади та правоохоронці. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять захисників, які віддали життя за Україну, а також цивільних, які загинули внаслідок дій РФ, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Сьогодні нам всім доводиться проходити через тяжке випробування. Війна, яку розпочала росія, прийшла в наші оселі. Дика російська орда знищує все живе, рівняє з землею наші міста і села. Українські воїни чинять шалений спротив армії рф, очищають окуповані території від ворога. І на звільнених землях в першу чергу піднімають прапор України», – зазначив начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 11:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, у День Державного Прапора України, в Харкові традиційно урочисто підняли державний стяг на найвищому флагштоці України.".