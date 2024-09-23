Харківська влада організувала удар по Палацу Спорту – черговий фейк РФ

Окупаційна адміністрація Харківщини поширила черговий фейк про нібито причетність Харківської міськради до удару по Палацу Спорту, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр».

«Заступник голови «ВГА Харьковской области по обороне и безопасности» Євген Лісняк зазначає, що 1 вересня у Харкові було зафіксовано приліт по Палацу Спорту, і ця будівля як нерухоме майно перебувала у заставі у кредитної організації іноземного походження і не могла утримуватися за рахунок коштів бюджету Харкова. Вони навіть порахували борг у перекладі на російську валюту – вийшло більше одного мільярда двохсот мільйонів рублів, і в цьому нібито вибудовується пряма зацікавленість керівництва міста у знищенні заставної будівлі», – зазначили в ХАЦ.

«Заяву», звісно, підхопила роспропаганда. Однак це виявилось фейком, підкреслили антикорупціонери.

«Ще в липні 2023 року Харківська міська рада погасила кредит, який брала для будівництва Парку імені Горького, тепер Центрального парку, про який говорить Євген Лісняк», – додали в ХАЦ.

Торік мер Харкова Ігор Терехов заявляв, що багатомільйонний кредит Центрального парку у Харкові остаточно погашено. Усі боргові зобов’язання – виконали.

«Тобто ні про який Палац спорту під заставою мова йти не може, бо вже більше року це не актуально», – додали в ХАЦ.

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали 1 вересня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру в Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. За даними прокуратури, дуже тяжкі поранення – у кількох постраждалих, близько половини людей – легко поранені.