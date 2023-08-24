Терехов заявив, що кредит Центрального парку погашено

Багатомільйонний кредит Центрального парку у Харкові остаточно погашено.

Про це у телеграмі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Було складно, але у нас вийшло це зробити. А це означає, що усе комунальне майно, яке віддали під заставу у 2011 році, нарешті повернуто у власність міста. Крім цього, суму боргових зобов’язань нам вдалося знизити на 78% від початкової, що й надало нам змогу суттєво заощадити бюджетні кошти», – написав мер.

Нагадаємо, у липні мерія викупила кредитні зобов’язання, які місто брало на будівництво Центрального парку. За словами Терехова, завдяки цьому місту вдалося заощадити 300 млн грн бюджетних коштів.