Терехов заявив, що кредит Центрального парку погашено
Фото: Ігор Терехов
Багатомільйонний кредит Центрального парку у Харкові остаточно погашено.
Про це у телеграмі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Було складно, але у нас вийшло це зробити. А це означає, що усе комунальне майно, яке віддали під заставу у 2011 році, нарешті повернуто у власність міста. Крім цього, суму боргових зобов’язань нам вдалося знизити на 78% від початкової, що й надало нам змогу суттєво заощадити бюджетні кошти», – написав мер.
Нагадаємо, у липні мерія викупила кредитні зобов’язання, які місто брало на будівництво Центрального парку. За словами Терехова, завдяки цьому місту вдалося заощадити 300 млн грн бюджетних коштів.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 14:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багатомільйонний кредит Центрального парку у Харкові остаточно погашено.".