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Що харківський Центральний парк виставляє на аукціон – коментар директора

Суспільство 13:01   03.05.2023
Виктория Яковенко
Що харківський Центральний парк виставляє на аукціон – коментар директора

На аукціоні Центральний парк може отримати новий банк, якому виплачуватимуть кредит.

Директор парку Дмитро Поздєєв нагадав, що для реконструкції парку у 2011 році ексмер Харкова взяв кредит у «Промінвестбанку» – «дочки» російського «Внешэкономбанка». Під гарантію виплати кредиту колишня мерія передала в заставу понад 30 атракціонів та низку будівель.

Через те, що у банку російське походження, в лютому 2022 року ухвалили рішення про початок процедури його ліквідації.

«Якщо банк неплатоспроможний, то в таких випадках усі кредитні портфелі банкрута виставляють на торги. Це сталося і з кредитом Центрального парку. Сьогодні на аукціон виставляється лише право вимагати повернення кредиту. Якщо торги відбудуться, то ми отримаємо нового кредитора – фінансову установу або банк, якому і на далі будемо виплачувати кредит», – пояснив Дмитро Поздєєв.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 13:01;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На аукціоні Центральний парк може отримати новий банк, якому виплачуватимуть кредит.".