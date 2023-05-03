Що харківський Центральний парк виставляє на аукціон – коментар директора
На аукціоні Центральний парк може отримати новий банк, якому виплачуватимуть кредит.
Директор парку Дмитро Поздєєв нагадав, що для реконструкції парку у 2011 році ексмер Харкова взяв кредит у «Промінвестбанку» – «дочки» російського «Внешэкономбанка». Під гарантію виплати кредиту колишня мерія передала в заставу понад 30 атракціонів та низку будівель.
Через те, що у банку російське походження, в лютому 2022 року ухвалили рішення про початок процедури його ліквідації.
«Якщо банк неплатоспроможний, то в таких випадках усі кредитні портфелі банкрута виставляють на торги. Це сталося і з кредитом Центрального парку. Сьогодні на аукціон виставляється лише право вимагати повернення кредиту. Якщо торги відбудуться, то ми отримаємо нового кредитора – фінансову установу або банк, якому і на далі будемо виплачувати кредит», – пояснив Дмитро Поздєєв.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 13:01;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На аукціоні Центральний парк може отримати новий банк, якому виплачуватимуть кредит.".