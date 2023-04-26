У харківському Жилкомсервісі розповіли, чи працюватимуть у разі банкрутства

Попри ініційовану процедуру банкрутства харківське КП “Жилкомсервіс” продовжить надавати послуги, передбачені тарифом на утримання будинків та прибудинкових територій.

Гроші, які платять за послуги харків’яни, спрямовуватимуть на виплату зарплат, податків та зборів, а також на розрахунки за електроенергію, повідомив директор КП “Жилкомсервіс” Геннадій Мальований, передає сайт міськради.

Мальований нагадав, що наприкінці березня один із кредиторів КП звернувся в суд та ініціював процедуру банкрутства, “оскільки через скрутну ситуацію підприємство не змогло своєчасно розрахуватися за надані послуги”.

“Що стосується банкрутства, то все буде вирішуватися за результатами оцінки активів і пасивів підприємства. Цілком імовірно, що суд може визначити як один із виходів з ситуації – санацію (фінансове оздоровлення) підприємства з поступовим відновленням платоспроможності. Звичайно, деякий час нашим кредиторам доведеться почекати, але це необхідно”, – сказав Мальований.

Директор КП зазначив, що через процедуру банкрутства призупинено фінансові зобов’язання “Жилкомсервісу” перед комерційними структурами та іншими комунальними підприємствами.

“Ініційована процедура банкрутства стосується лише мораторію на розрахунки з кредиторами, перед якими зараз немає змоги погасити борги. На споживачах це ніяк не позначиться”, – наголосив Мальований.

Нагадаємо, наприкінці березня Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справах про банкрутство КП «Жилкомсервіс», КП «Міськелектротранссервіс» та КО «Харківський зоологічний парк».