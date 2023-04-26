В харьковском Жилкомсервисе рассказали, будут ли работать в случае банкротства
Несмотря на инициированную процедуру банкротства харьковское КП «Жилкомсервис» продолжит предоставлять услуги, предусмотренные тарифом на содержание домов и придомовых территорий.
Деньги, которые платят за услуги харьковчане, будут направлять на выплату зарплат, налогов и сборов, а также на расчеты за электроэнергию, сообщил директор КП «Жилкомсервис» Геннадий Малеваный, передает сайт горсовета.
Малеваный напомнил, что в конце марта один из кредиторов КП обратился в суд и инициировал процедуру банкротства, «поскольку из-за трудной ситуации предприятие не смогло своевременно рассчитаться за предоставленные услуги».
«Что касается банкротства, то все будет решаться по результатам оценки активов и пассивов предприятия. Вполне вероятно, что суд может определить как один из выходов из ситуации — санацию (финансовое оздоровление) предприятия с постепенным восстановлением платежеспособности. Конечно, некоторое время нашим кредиторам придется подождать, но это необходимо», — сказал Малеваный.
Директор КП отметил, что из-за процедуры банкротства приостановлены финансовые обязательства «Жилкомсервиса» перед коммерческими структурами и другими коммунальными предприятиями.
«Инициированная процедура банкротства касается только моратория на расчеты с кредиторами, перед которыми сейчас нет возможности погасить долги. На потребителях это никак не скажется», — подчеркнул Малеваный.
Читайте также: Терехов о старте процедуры банкротства КП: «Ничего не значит для города»
Напомним, в конце марта Хозяйственный суд Харьковской области открыл производства в делах о банкротстве КП «Жилкомсервис», КП «Горэлектротранссервис» и КО «Харьковский зоологический парк».
Новости по теме:
Вы читали новость: «В харьковском Жилкомсервисе рассказали, будут ли работать в случае банкротства»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 21:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на инициированную процедуру банкротства харьковское КП «Жилкомсервис» продолжит предоставлять услуги, предусмотренные тарифом на содержание домов и придомовых территорий.".