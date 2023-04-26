Live
  • Среда 26.04.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.29
    • 🟢

В харьковском Жилкомсервисе рассказали, будут ли работать в случае банкротства

Харьков 21:34   26.04.2023
Елена Нагорная
В харьковском Жилкомсервисе рассказали, будут ли работать в случае банкротства

Несмотря на инициированную процедуру банкротства харьковское КП «Жилкомсервис» продолжит предоставлять услуги, предусмотренные тарифом на содержание домов и придомовых территорий.

Деньги, которые платят за услуги харьковчане, будут направлять на выплату зарплат, налогов и сборов, а также на расчеты за электроэнергию, сообщил директор КП «Жилкомсервис» Геннадий Малеваный, передает сайт горсовета.

Малеваный напомнил, что в конце марта один из кредиторов КП обратился в суд и инициировал процедуру банкротства, «поскольку из-за трудной ситуации предприятие не смогло своевременно рассчитаться за предоставленные услуги».

«Что касается банкротства, то все будет решаться по результатам оценки активов и пассивов предприятия. Вполне вероятно, что суд может определить как один из выходов из ситуации — санацию (финансовое оздоровление) предприятия с постепенным восстановлением платежеспособности. Конечно, некоторое время нашим кредиторам придется подождать, но это необходимо», — сказал Малеваный.

Директор КП отметил, что из-за процедуры банкротства приостановлены финансовые обязательства «Жилкомсервиса» перед коммерческими структурами и другими коммунальными предприятиями.

«Инициированная процедура банкротства касается только моратория на расчеты с кредиторами, перед которыми сейчас нет возможности погасить долги. На потребителях это никак не скажется», — подчеркнул Малеваный.

Читайте также: Терехов о старте процедуры банкротства КП: «Ничего не значит для города»

Напомним, в конце марта Хозяйственный суд Харьковской области открыл производства в делах о банкротстве КП «Жилкомсервис», КП «Горэлектротранссервис» и КО «Харьковский зоологический парк».

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:55
До ракетного удара по музею в Купянске жители возвращались в город — Канашевич
20:32
Ракетный удар по Купянску: Канашевич рассказал о пострадавших и их состоянии
19:35
Харьковская ТрО в Бахмуте благодарит украинцев и мир за поддержку (видео)
19:14
В Харькове работники «ХТМ» закончили монтаж нового газового генератора
18:35
Армия РФ сегодня обстреливала Харьковщину из минометов и артиллерии — Генштаб

  • Категории: Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В харьковском Жилкомсервисе рассказали, будут ли работать в случае банкротства»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 21:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на инициированную процедуру банкротства харьковское КП «Жилкомсервис» продолжит предоставлять услуги, предусмотренные тарифом на содержание домов и придомовых территорий.".