В харьковском Жилкомсервисе рассказали, будут ли работать в случае банкротства

Несмотря на инициированную процедуру банкротства харьковское КП «Жилкомсервис» продолжит предоставлять услуги, предусмотренные тарифом на содержание домов и придомовых территорий.

Деньги, которые платят за услуги харьковчане, будут направлять на выплату зарплат, налогов и сборов, а также на расчеты за электроэнергию, сообщил директор КП «Жилкомсервис» Геннадий Малеваный, передает сайт горсовета.

Малеваный напомнил, что в конце марта один из кредиторов КП обратился в суд и инициировал процедуру банкротства, «поскольку из-за трудной ситуации предприятие не смогло своевременно рассчитаться за предоставленные услуги».

«Что касается банкротства, то все будет решаться по результатам оценки активов и пассивов предприятия. Вполне вероятно, что суд может определить как один из выходов из ситуации — санацию (финансовое оздоровление) предприятия с постепенным восстановлением платежеспособности. Конечно, некоторое время нашим кредиторам придется подождать, но это необходимо», — сказал Малеваный.

Директор КП отметил, что из-за процедуры банкротства приостановлены финансовые обязательства «Жилкомсервиса» перед коммерческими структурами и другими коммунальными предприятиями.

«Инициированная процедура банкротства касается только моратория на расчеты с кредиторами, перед которыми сейчас нет возможности погасить долги. На потребителях это никак не скажется», — подчеркнул Малеваный.

Напомним, в конце марта Хозяйственный суд Харьковской области открыл производства в делах о банкротстве КП «Жилкомсервис», КП «Горэлектротранссервис» и КО «Харьковский зоологический парк».