Терехов о старте процедуры банкротства КП: «Ничего не значит для города»
Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал начало процесса банкротства для трех коммунальных предприятий города, сообщает «Суспільне Харків».
Городской голова Харькова Игорь Терехов считает, что начало процедуры банкротства трех харьковских коммунальных предприятий — «Харьковского зоопарка», «Горэлектротранссервиса» и «Жилкомсервиса» — «ничего не означает для города».
«Для города ничего это не значит. Хочу успокоить всех. Есть цивилизованная процедура, которая требует определенных шагов. Так что ни для людей, ни для рабочих, ни для города ничего не изменилось. Совсем», — сказал Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 18:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал начало процесса банкротства для трех коммунальных предприятий города, сообщает «Суспільне Харків».".