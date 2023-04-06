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Жилкомсервис, горэлектротранс и зоопарк в Харькове просят признать банкротами

Общество 20:00   06.04.2023
Елена Нагорная
Жилкомсервис, горэлектротранс и зоопарк в Харькове просят признать банкротами

Хозяйственный суд Харьковской области открыл производства в делах о банкротстве КП «Жилкомсервис», КП «Горэлектротранссервис» и КО «Харьковский зоологический парк».

Об этом пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на соответствующие постановления суда, принятые в конце марта.

В частности, 21 марта суд открыл производство в деле о банкротстве КП «Жилкомсервис». Основанием стало заявление ФЛП Олега Шевцова. Суд не только одобрил производство о банкротстве, но и признал долг в 1,4 миллиона гривен, ввел мораторий на удовлетворение требований других кредиторов и процедуру распоряжения имуществом КП, назначив распорядителем имущества Юрия Артюха. Предварительное заседание назначено на 11:10 4 мая.

«Юрий Артюх является соучредителем адвокатского объединения «Шкребец и партнеры». Это объединение в течение 2016-2023 годов получило от коммунальных предприятий Харьковского горсовета около 33 миллионов гривен (из них 26,5 миллиона от КП «Харьковские тепловые сети») по услугам по юридическому консультированию и представительству», — уточняют в ХАЦ.

23 марта суд открыл производство в деле о банкротстве КП «Горэлектротранссервис» — также по заявлению Олега Шевцова. Суд постановил признать требования по долгу, процентам годовых и убытков от инфляции КП в размере около миллиона гривен и ввести процедуру распоряжения имуществом, назначив арбитражным управляющим того же Юрия Артюха из АО «Шкребец и партнеры». Предварительное заседание назначено на 14:00 18 мая.

29 марта суд постановил принять к рассмотрению заявление АО «Харьковоблэнерго» об открытии производства в деле о банкротстве коммунальной организации «Харьковский зоологический парк». Общество в качестве арбитражного управляющего предложило Сергея Кошовского (лицо с таким ФИО является депутатом Харьковского облсовета от партии «Слуга народа»). Подготовительное заседание назначено на 12:15 12 апреля.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 20:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хозяйственный суд Харьковской области открыл производства в делах о банкротстве КП «Жилкомсервис», КП «Горэлектротранссервис» и КО «Харьковский зоологический парк».".