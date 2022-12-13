Зоопарк Харькова заключил первый договор на достройку вольеров с начала войны
Коммунальная организация «Харьковский зоологический парк» 12 декабря подписала договор с ООО «Сити-Дизайн» по авторскому надзору.
Об этом стало известно в результате мониторинга системы «Прозорро», сообщает ХАЦ.
Речь касается авторского надзора за выполнением строительных работ по объекту: «Достройка вольеров для обезьян в зоне «Планета обезьян».
Это первый договор, касающийся реконструкции зоопарка и заключённый после начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.
В 2017 году харьковский зоопарк заключил с ООО «Трест Жилстрой-1» договор на 45,8 млн. грн. по реконструкции зоны «Планета обезьян».
В 2019 году харьковский зоопарк заключил с ООО «Трест Жилстрой-1» два договора на общую сумму 175,4 млн. грн. по достройке вольеров для обезьян в зоне «Планета обезьян». В 2021 году был подписан еще один договор на 136 млн грн по достройке этой зоны.
Сметная стоимость зоопарка к началу войны составила 2,8 млрд гривен.
ООО «Сити-Дизайн» создано 7 октября 2016 и . имеет отношение к бывшему главному архитектору города Сергею Чечельницкому и нынешней главной архитекторке – Татьяне Поливановой и их фирме “Ароф”.
Основателем этого предприятия является Любовь Тетельбаум. Ранее ХАЦ уже писал, что дочь Татьяны Тетельбаум – Евгения – указана в соцсетях как родственница основательницы ООО «Ароф» Майи Поливановой.
«Сити-Дизайн» в этой закупке указал контактный номер телефона — 380577632909. Этот же телефон использует ЧП «Проектный центр «Харьков-проект» Екатерины Чечельницкой. Пока единственным основателем осталась Поливанова. Директором предприятия указана Татьяна Каледина.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 17:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальная организация «Харьковский зоологический парк» 12 декабря подписала договор с ООО «Сити-Дизайн» по авторскому надзору.".