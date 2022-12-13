Зоопарк Харькова заключил первый договор на достройку вольеров с начала войны

Коммунальная организация «Харьковский зоологический парк» 12 декабря подписала договор с ООО «Сити-Дизайн» по авторскому надзору.

Об этом стало известно в результате мониторинга системы «Прозорро», сообщает ХАЦ.

Речь касается авторского надзора за выполнением строительных работ по объекту: «Достройка вольеров для обезьян в зоне «Планета обезьян».

Это первый договор, касающийся реконструкции зоопарка и заключённый после начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

В 2017 году харьковский зоопарк заключил с ООО «Трест Жилстрой-1» договор на 45,8 млн. грн. по реконструкции зоны «Планета обезьян».

В 2019 году харьковский зоопарк заключил с ООО «Трест Жилстрой-1» два договора на общую сумму 175,4 млн. грн. по достройке вольеров для обезьян в зоне «Планета обезьян». В 2021 году был подписан еще один договор на 136 млн грн по достройке этой зоны.

Сметная стоимость зоопарка к началу войны составила 2,8 млрд гривен.

ООО «Сити-Дизайн» создано 7 октября 2016 и . имеет отношение к бывшему главному архитектору города Сергею Чечельницкому и нынешней главной архитекторке – Татьяне Поливановой и их фирме “Ароф”.

Основателем этого предприятия является Любовь Тетельбаум. Ранее ХАЦ уже писал, что дочь Татьяны Тетельбаум – Евгения – указана в соцсетях как родственница основательницы ООО «Ароф» Майи Поливановой.

«Сити-Дизайн» в этой закупке указал контактный номер телефона — 380577632909. Этот же телефон использует ЧП «Проектный центр «Харьков-проект» Екатерины Чечельницкой. Пока единственным основателем осталась Поливанова. Директором предприятия указана Татьяна Каледина.