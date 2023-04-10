Терехов про старт процедури банкрутства КП: «Нічого не означає для міста»
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував початок процесу банкрутства для трьох комунальних підприємств міста, повідомляє «Суспільне Харків».
Міський голова Харкова Ігор Терехов вважає, що початок процедури банкрутства трьох харківських комунальних підприємств — “Харківського зоопарку”, “Міськелектротранссервіса” та “Жилкомсервісу” — “нічого не означає для міста”.
“Для міста нічого це не означає. Хочу заспокоїти всіх. Є цивілізована процедура, яка потребує певних кроків. Так що ні для людей, ні для робітників, ні для міста нічого не змінилося. Зовсім”, — сказав Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 18:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував початок процесу банкрутства для трьох комунальних підприємств міста, повідомляє «Суспільне Харків».".