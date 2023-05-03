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Что харьковский Центральный парк выставляет на аукцион – комментарий директора

Общество 13:01   03.05.2023
Виктория Яковенко
Что харьковский Центральный парк выставляет на аукцион – комментарий директора

На аукционе Центральный парк может получить новый банк, которому будут выплачивать кредит.

Директор парка Дмитрий Поздеев напомнил, что для реконструкции парка в 2011 году экс-мер Харькова взял кредит у «Проминвестбанка» – «дочки» российского «Внешэкономбанка». Под гарантию выплаты кредита бывшая мэрия передала в залог более 30 аттракционов и ряд зданий парка.

Из-за того, что у банка российское происхождение, в феврале 2022 года было принято решение о начале процедуры его ликвидации.

«Если банк неплатежеспособен, то в таких случаях все кредитные портфели банкрота выставляются на торги. Это произошло и с кредитом Центрального парка. Сегодня на аукцион выставляется только право потребовать возврата кредита. Если торги состоятся, то мы получим нового кредитора — финансовое учреждение или банк, которому и дальше будем выплачивать кредит», — пояснил Дмитрий Поздеев.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 13:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На аукционе Центральный парк может получить новый банк, которому будут выплачивать кредит.".