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Кредитні зобов’язання по Центральному парку Харків викупив – Терехов

Суспільство 14:05   18.07.2023
Оксана Якушко
Кредитні зобов’язання по Центральному парку Харків викупив – Терехов

Незважаючи на повномасштабну війну, Харків виконує свої боргові зобов’язання, повідомив мер міста голова Ігор Терехов.

Наразі міська влада ретельно ставиться до економічної моделі та бюджету Харкова.

«Ми виконали усі свої боргові зобов’язання. Ми мали дуже важкий кредит. Його взяли під будівництво Центрального парку. Заставою цього кредиту були Харківський метрополітен, будівля муніципалітету, будівля Палацу спорту та інші споруди. Нам вдалося придбати ці кредитні зобов’язання за 78% від номінальної вартості. Такої комбінації ще не було ніколи», – наголосив Ігор Терехов.

Цього року кредитний рейтинг Харкова вперше перевищив рейтинг держави.

Читайте також: У харківському Центральному парку зривають останні написи російською (відео)

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 14:05;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незважаючи на повномасштабну війну, Харків виконує свої боргові зобов’язання, повідомив мер міста голова Ігор Терехов.".