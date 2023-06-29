У харківському Центральному парку зривають останні написи російською (відео)

У харківському Центральному парку культури та відпочинку, який 13 червня позбувся прізвища Максима Горького у назві, прибирають усі ілюстрації, що містять російськомовні написи.

Ця робота вже завершується, пише пресслужба парку.

“Наразі очистили вікна Розважального центру. Все буде Україна!” – наголошують у публікації.

Відео: пресслужба парку Горького