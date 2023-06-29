У харківському Центральному парку зривають останні написи російською (відео)
У харківському Центральному парку культури та відпочинку, який 13 червня позбувся прізвища Максима Горького у назві, прибирають усі ілюстрації, що містять російськомовні написи.
Ця робота вже завершується, пише пресслужба парку.
“Наразі очистили вікна Розважального центру. Все буде Україна!” – наголошують у публікації.
Відео: пресслужба парку Горького
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 11:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському Центральному парку культури та відпочинку, який 13 червня позбувся прізвища Максима Горького у назві, прибирають усі ілюстрації, що містять російськомовні написи.".