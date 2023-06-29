В харьковском Центральном парке срывают последние надписи на русском (видео)
В харьковском Центральном парке культуры и отдыха, который 13 июня лишился фамилии Максима Горького в названии, убирают все иллюстрации, содержащие русскоязычные надписи.
Эта работа уже завершается, пишет пресс-служба парка.
«Сейчас очистили окна Развлекательного центра. Все будет Украина!» — говорится в публикации.
Видео: пресс-служба парка Горького
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 11:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском Центральном парке культуры и отдыха, который 13 июня лишился фамилии Максима Горького в названии, убирают все иллюстрации, содержащие русскоязычные надписи.".