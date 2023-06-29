В харьковском Центральном парке срывают последние надписи на русском (видео)

В харьковском Центральном парке культуры и отдыха, который 13 июня лишился фамилии Максима Горького в названии, убирают все иллюстрации, содержащие русскоязычные надписи.

Эта работа уже завершается, пишет пресс-служба парка.

«Сейчас очистили окна Развлекательного центра. Все будет Украина!» — говорится в публикации.

Видео: пресс-служба парка Горького