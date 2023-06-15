Отрезать «советщину»: название парка Горького предлагали сократить радикальнее

На сессии Харьковского городского совета 13 июня депутаты не поддержали предложение переименовать КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» в КП «Центральный парк».

С такой инициативой выступил депутат горсовета Дмитрий Булах.

«Проектом решения предлагается убрать «имени Горького». Я предлагаю пойти несколько дальше. Если отрезать эту «советщину», давайте отрезать полностью. Я предлагаю назвать коммунальное предприятие просто «Центральный парк». Без «культуры и отдыха». Я думаю, что это будет более современно и по-европейски. «Культуры и отдыха» — это никуда, на мой взгляд», — сказал Булах.

Мэр Игорь Терехов поставил это предложение на голосование, задав вопрос: «Кто против?» Депутаты от «Блока Кернеса» какое-то время колебались, и начали поднимать руки только после того, как это сделал городской голова. Таким образом, предложение не поддержали.

После этого избранники одобрили первоначальный проект решения и утвердили название КП «Центральный парк культуры и отдыха».