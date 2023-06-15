Отрезать «советщину»: название парка Горького предлагали сократить радикальнее
На сессии Харьковского городского совета 13 июня депутаты не поддержали предложение переименовать КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» в КП «Центральный парк».
С такой инициативой выступил депутат горсовета Дмитрий Булах.
«Проектом решения предлагается убрать «имени Горького». Я предлагаю пойти несколько дальше. Если отрезать эту «советщину», давайте отрезать полностью. Я предлагаю назвать коммунальное предприятие просто «Центральный парк». Без «культуры и отдыха». Я думаю, что это будет более современно и по-европейски. «Культуры и отдыха» — это никуда, на мой взгляд», — сказал Булах.
Мэр Игорь Терехов поставил это предложение на голосование, задав вопрос: «Кто против?» Депутаты от «Блока Кернеса» какое-то время колебались, и начали поднимать руки только после того, как это сделал городской голова. Таким образом, предложение не поддержали.
После этого избранники одобрили первоначальный проект решения и утвердили название КП «Центральный парк культуры и отдыха».
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 22:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сессии Харьковского городского совета 13 июня депутаты не поддержали предложение переименовать КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» в КП «Центральный парк».".