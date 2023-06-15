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Відрізати “радянщину”: назву парку Горького пропонували скоротити радикальніше

Політика 22:55   15.06.2023
Олена Нагорна
Відрізати “радянщину”: назву парку Горького пропонували скоротити радикальніше

На сесії Харківської міської ради 13 червня депутати не підтримали пропозицію перейменувати КП “Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького” на КП “Центральний парк”.

З такою ініціативою виступив депутат міськради Дмитро Булах.

«Проєктом рішення пропонується прибрати «імені Горького». Я пропоную піти дещо далі. Якщо відрізати цю “радянщину”, давайте відрізати повністю. Я пропоную назвати комунальне підприємство просто «Центральний парк». Без «культури та відпочинку». Я думаю, що це буде більш сучасно та по-європейськи. «Культури та відпочинку» – це нікуди, на мій погляд», – сказав Булах.

Мер Ігор Терехов виніс цю пропозицію на голосування, поставивши питання: «Хто проти?» Депутати від «Блоку Кернеса» якийсь час вагалися і почали підіймати руки тільки після того, як це зробив міський голова.

Після цього обранці схвалили початковий проєкт рішення та затвердили назву КП “Центральний парк культури та відпочинку”.

Читайте також: У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 22:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сесії Харківської міської ради 13 червня депутати не підтримали пропозицію перейменувати КП “Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького” на КП “Центральний парк”.".