Відрізати “радянщину”: назву парку Горького пропонували скоротити радикальніше
На сесії Харківської міської ради 13 червня депутати не підтримали пропозицію перейменувати КП “Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького” на КП “Центральний парк”.
З такою ініціативою виступив депутат міськради Дмитро Булах.
«Проєктом рішення пропонується прибрати «імені Горького». Я пропоную піти дещо далі. Якщо відрізати цю “радянщину”, давайте відрізати повністю. Я пропоную назвати комунальне підприємство просто «Центральний парк». Без «культури та відпочинку». Я думаю, що це буде більш сучасно та по-європейськи. «Культури та відпочинку» – це нікуди, на мій погляд», – сказав Булах.
Мер Ігор Терехов виніс цю пропозицію на голосування, поставивши питання: «Хто проти?» Депутати від «Блоку Кернеса» якийсь час вагалися і почали підіймати руки тільки після того, як це зробив міський голова.
Після цього обранці схвалили початковий проєкт рішення та затвердили назву КП “Центральний парк культури та відпочинку”.
Читайте також: У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов
Новини за темою:
Ви читали новину: «Відрізати “радянщину”: назву парку Горького пропонували скоротити радикальніше»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 22:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сесії Харківської міської ради 13 червня депутати не підтримали пропозицію перейменувати КП “Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького” на КП “Центральний парк”.".