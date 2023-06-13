У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов
На позачерговій сесії Харківської міської ради депутати одностайно підтримали рішення щодо перейменування трьох вулиць, скверу та парку Горького.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Зокрема, вулицю Плеханівську назвали ім’ям загиблого лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка, вулиця Державінська носитиме ім’я командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця «Потьомкіна» — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського. А безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, тепер названий на честь бойового медика Владислави Черних.
«Ці герої загинули за всіх нас. За свободу Харкова. За незалежність України. І вони варті того, аби бути увічненим у памʼяті людей назавжди», – написав Терехов.
Харківʼянам, які мешкають на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно, додав мер.
Крім цього, парк Горького перейменувати в Центральний парк культури і відпочинку.
«Подальша робота у цьому напрямку й надалі триває», – зазначив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 13:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На позачерговій сесії Харківської міської ради депутати одностайно підтримали рішення щодо перейменування трьох вулиць, скверу та парку Горького.".