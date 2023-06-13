Live
  • Вівторок 13.06.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов

Суспільство 13:52   13.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов

На позачерговій сесії Харківської міської ради депутати одностайно підтримали рішення щодо перейменування трьох вулиць, скверу та парку Горького.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Зокрема, вулицю Плеханівську назвали ім’ям загиблого лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка, вулиця Державінська носитиме ім’я командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця «Потьомкіна» — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського. А безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, тепер названий на честь бойового медика Владислави Черних.

«Ці герої загинули за всіх нас. За свободу Харкова. За незалежність України. І вони варті того, аби бути увічненим у памʼяті людей назавжди», – написав Терехов.

Харківʼянам, які мешкають на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно, додав мер.

Крім цього, парк Горького перейменувати в Центральний парк культури і відпочинку.

«Подальша робота у цьому напрямку й надалі триває», – зазначив Терехов.

Читайте також: Завтра в Харкові – сесія міськради: перейменування парку Горького і не тільки

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Ворог намагається бути активним» – ЗСУ про атаки РФ під Куп’янськом і Лиманом
«Ворог намагається бути активним» – ЗСУ про атаки РФ під Куп’янськом і Лиманом
13.06.2023
Ракетний удар по Кривому Рогу: 10 загиблих, завтра оголосили жалобу – Вілкул
Ракетний удар по Кривому Рогу: 10 загиблих, завтра оголосили жалобу – Вілкул
13.06.2023
У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов
У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов
13.06.2023
«Інфосіті» – замість «Харьковские известия»: у Харкові перейменували КП
«Інфосіті» – замість «Харьковские известия»: у Харкові перейменували КП
13.06.2023
На Харківщині судитимуть експоліцейську, яка за 43 тис рублів працювала на РФ
На Харківщині судитимуть експоліцейську, яка за 43 тис рублів працювала на РФ
13.06.2023
У Харкові виділили додаткові 47 млн грн на ремонти укриттів у школах
У Харкові виділили додаткові 47 млн грн на ремонти укриттів у школах
13.06.2023

Новини за темою:

14:24
5 років за ґратами дали харків’янину, який обкрадав школу після обстрілів
14:11
«Інфосіті» – замість «Харьковские известия»: у Харкові перейменували КП
13:52
У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов
12:09
Держсекретар США Ентоні Блінкен написав листа Терехову: подробиці
11:12
РФ атакувала «Шахедами» Харків: понад 80 рятувальників гасили масштабну пожежу

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 13:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На позачерговій сесії Харківської міської ради депутати одностайно підтримали рішення щодо перейменування трьох вулиць, скверу та парку Горького.".