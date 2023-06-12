Завтра в Харкові – сесія міськради: перейменування парку Горького і не тільки

Позачергова сесія Харківської міської ради відбудеться у вівторок, 13 червня. Як завжди, в онлайн-форматі. Вона розпочнеться о 12:00.

На порядку денному – 41 питання та “Різне”, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Депутати планують внести зміни до бюджету, програм соцзахисту, будівництва (придбання) доступного житла, цивільного захисту та тероборони, будівництва та розвитку метрополітену, розвитку електротранспорту, безпеки дорожнього руху, підтримки ЖБК та ОСББ.

На сесію винесено кілька “земельних питань”, питання про присяжних для райсудів міста, а також проєкт рішення щодо припинення повноважень одного з депутатів.

Крім цього, на пленарному засіданні планують перейменувати комунальні підприємства “Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького” та “Харьковские известия”, розглянути питання про впорядкування найменувань об’єктів топоніміки та про найменування/перейменування скверів.

Нагадаємо, що парк Горького вже тривалий час називає у соціальних мережах «Центральним парком» як його пресслужба, так і мер Ігор Терехов. Проте рішення щодо перейменування офіційно мають ухвалити на сесії міськради.