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Завтра — сессия горсовета: переименование парка Горького и не только. Повестка

Политика 20:55   12.06.2023
Елена Нагорная
Завтра — сессия горсовета: переименование парка Горького и не только. Повестка Фото: Василий Голосный

Внеочередная сессия Харьковского городского совета состоится во вторник, 13 июня. Как всегда, в онлайн-формате. Она начнется в 12:00.

На повестке — 41 вопрос и «Разное», сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Депутаты планируют внести изменения в бюджет, программы соцзащиты, строительства (приобретения) доступного жилья, гражданской защиты и теробороны, строительства и развития метрополитена, развития электротранспорта, безопасности дорожного движения, поддержки ЖСК и ОСМД.

На сессию вынесены несколько «земельных вопросов», вопрос о присяжных для райсудов города, а также проект решения о прекращении полномочий одного из депутатов.

Кроме этого, в ходе пленарного заседания планируют переименовать коммунальные предприятия «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» и «Харьковские известия», рассмотреть вопрос об упорядочении наименований объектов топонимики и о наименовании/переименовании скверов.

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Напомним, что парк Горького уже длительное время называет в социальных сетях «Центральным парком» как его пресс-служба, так и мэр Игорь Терехов. Однако решение о переименовании официально должны принять на сессии горсовета.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 20:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Внеочередная сессия Харьковского городского совета состоится во вторник, 13 июня. Как всегда, в онлайн-формате. Она начнется в 12:00.".