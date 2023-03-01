Коммунальные теленовости «Харьковские известия» переименовали, а КП — пока нет

Ежедневные телевизионные новости, которые выпускает КП «Харьковские известия», изменили название с «Харьковские известия» на «Харків: новини».

Соответствующее решение поддержали на сессии Харьковского горсовета 28 февраля.

«Этим решением вносятся изменения в части изменения названия ежедневных телевизионных новостей, которые изготавливаются КП «Харьковские известия». Название телевизионных новостей «Харьковские известия» меняется на «Харків: новини» на государственном языке», — прокомментировал мэр города Игорь Терехов.

Напомним, на сессии 17 ноября Терехов заявлял, что обсуждается переименование КП «Харьковские известия».

Также напомним, что на поддержку КП «Харьковские известия» в бюджете на 2023 год, по данным Харьковского антикоррупционного центра, заложили 19,4 миллиона гривен.