Коммунальные теленовости «Харьковские известия» переименовали, а КП — пока нет
Ежедневные телевизионные новости, которые выпускает КП «Харьковские известия», изменили название с «Харьковские известия» на «Харків: новини».
Соответствующее решение поддержали на сессии Харьковского горсовета 28 февраля.
«Этим решением вносятся изменения в части изменения названия ежедневных телевизионных новостей, которые изготавливаются КП «Харьковские известия». Название телевизионных новостей «Харьковские известия» меняется на «Харків: новини» на государственном языке», — прокомментировал мэр города Игорь Терехов.
Напомним, на сессии 17 ноября Терехов заявлял, что обсуждается переименование КП «Харьковские известия».
Также напомним, что на поддержку КП «Харьковские известия» в бюджете на 2023 год, по данным Харьковского антикоррупционного центра, заложили 19,4 миллиона гривен.
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 08:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ежедневные телевизионные новости, которые выпускает КП «Харьковские известия», изменили название с «Харьковские известия» на «Харків: новини».".