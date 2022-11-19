Переименование коммунального СМИ «Харьковские известия» обсуждается — Терехов

Переименование КП «Харьковские известия» сейчас обсуждается, сообщил мэр Игорь Терехов на внеочередной сессии горсовета 17 ноября, отвечая на вопрос, почему коммунальное СМИ именуется на русском языке.

«Что касается КП «Харьковские известия»… Мы сейчас работаем над тем, чтобы было название. Мы сейчас обсуждаем наши будущие планы по изменению названия. Тем не менее, это наше коммунальное предприятие, которое освещает текущую деятельность Харьковского городского совета. Кроме того, значительную деятельность мы проводили и проводим на деоккупированных территориях, куда мы развозим печатные издания на украинском языке. Сейчас часть газеты выходит на русском языке, а часть на украинском. Постепенно переходим на украинский. Я очень прошу, чтобы мы не политизировали этот процесс», — призвал городской голова.

«Государственный язык — это политический вопрос в плане того, что все должны разговаривать на государственном языке. Точка», — уточнил свою позицию Терехов.

Напомним, что на сессии горсовета на поддержку КП «Харьковские известия» в бюджете на 2023 год заложили 19,4 миллиона гривен.