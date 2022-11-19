Перейменування комунального ЗМІ “Харьковские известия” обговорюється – Терехов

Перейменування КП “Харьковские известия” наразі обговорюється, повідомив мер Ігор Терехов на позачерговій сесії міськради 17 листопада, відповідаючи на питання, чому комунальне ЗМІ йменується російською мовою.

“Що стосується КП “Харьковские известия”… Ми зараз працюємо над тим, щоб була назва. Ми зараз обговорюємо наші майбутні плани щодо зміни назви. Тим не менш, це наше комунальне підприємство, яке висвітлює поточну діяльність Харківської міської ради. Крім того, значну діяльність ми проводили і проводимо на деокупованих територіях, куди ми розвозимо друковані видання українською мовою. Зараз частина газети виходить російською мовою, а частина українською. Поступово переходимо на українську. Я дуже прошу, щоб ми не політизували цей процес”, – закликав міський голова.

“Державна мова – це політичне питання у плані того, що всі повинні розмовляти державною мовою. Точка. Крапка”, – уточнив свою позицію Терехов.

Нагадаємо, що на сесії міськради на підтримку КП “Харьковские известия” у бюджеті на 2023 рік заклали 19,4 мільйона гривень.