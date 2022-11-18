Терехов перейшов на українську, однак йому все одно загрожує штраф (документ)

Дії Харківського міського голови Ігоря Терехова перевірятимуть на ознаки порушення закону про державну мову.

Про це йдеться у відповіді Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя на запит активістки групи “Мова. Харків” Маргарити Федоренко. Звернення, зокрема, стосувалося ведення Тереховим сторінки у Facebook російською.

“Інформую, що представником Уповноваженого із захисту державної мови повідомлено Харківського міського голову Ігоря Терехова про дату та місце розгляду матеріалів щодо встановлення наявності у його діях ознак складу адміністративних правопорушень за частинами першою, другою статті 188-52 КУпАП”, – йдеться у відповіді.

Як розповіла Маргарита Федоренко “Суспільному”, мерові загрожує штраф від 3400 до 6800 гривень.

Як зазначав “Об’єктив”, Терехов чи не вперше давав коментар в етері національного телемарафону українською 8 листопада. За даними “Суспільного”, у спілкуванні з місцевою пресою Терехов перейшов на солов’їну 15 листопада.

“Якось незручненько, треба на українську переходити. Всьому свій час. Настав цей час, будемо переходити. Наші діти будуть розмовляти тільки українською мовою. Це вже зрозуміло”, – сказав він представникам ЗМІ.