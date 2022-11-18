Терехов перешел на украинский, однако ему все равно грозит штраф (документ)
Действия Харьковского городского головы Игоря Терехова будут проверять на признаки нарушения закона о государственном языке.
Об этом говорится в ответе Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя на запрос активистки группы «Мова. Харків» Маргариты Федоренко. Обращение, в частности, касалось ведения Тереховым страницы в Facebook на русском.
«Информирую, что представителем Уполномоченного по защите государственного языка сообщено Харьковскому городскому голове Игорю Терехову о дате и месте рассмотрения материалов по установлению наличия в его действиях признаков состава административных правонарушений по частям первой, второй статьи 188-52 КУоАП», — говорится в ответе.
Как рассказала Маргарита Федоренко «Суспільному», мэру грозит штраф от 3400 до 6800 гривен.
Как отмечал «Объектив», Терехов едва ли не впервые давал комментарий в эфире национального телемарафона на украинском 8 ноября. По данным «Суспільного», в общении с местной прессой Терехов перешел на государственный язык 15 ноября.
«Как-то неудобненько, надо на украинский переходить. Всему свое время. Пришло это время, будем переходить. Наши дети будут разговаривать только на украинском языке. Это уже понятно», — сказал он представителям СМИ.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 17:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Действия Харьковского городского головы Игоря Терехова будут проверять на признаки нарушения закона о государственном языке.".