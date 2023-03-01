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Комунальні теленовини “Харьковские известия” перейменували, а КП – поки що ні

Суспільство 08:49   01.03.2023
Олена Нагорна
Комунальні теленовини “Харьковские известия” перейменували, а КП – поки що ні

Щоденні телевізійні новини, які випускає КП “Харьковские известия”, змінили назву з “Харьковские известия” на “Харків: новини”.

Відповідне рішення підтримали на сесії Харківської міськради 28 лютого.

“Цим рішенням вносяться зміни в частині зміни назви щоденних телевізійних новин, що виготовляються КП “Харьковские известия”. Назва телевізійних новин “Харьковские известия” змінюється на “Харків: новини” державною мовою”, – прокоментував мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, на сесії 17 листопада Терехов заявляв, що обговорюється перейменування КП “Харьковские известия”.

Також нагадаємо, що на підтримку КП «Харьковские известия» в бюджеті на 2023 рік, за даними Харківського антикорупційного центру, заклали 19,4 мільйона гривень.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 08:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоденні телевізійні новини, які випускає КП “Харьковские известия”, змінили назву з “Харьковские известия” на “Харків: новини”.".