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В Харькове переименовали ряд улиц, сквер и парк Горького – Терехов

Общество 13:52   13.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове переименовали ряд улиц, сквер и парк Горького – Терехов

На внеочередной сессии Харьковского городского совета депутаты единогласно поддержали решение о переименовании трех улиц, сквера и парка Горького.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В частности, улица Плехановская теперь носит имя погибшего лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко, улица Державинская — командира батальона «Волки Да Винчи» Дмитрия Коцюбайла, улица Броненосца «Потемкина» — легендарного комбата и нацгвардейца Олега Громадского. А сквер на Конторской теперь назван в честь боевого медика Владиславы Черных.

«Эти герои погибли за всех нас. За свободу Харькова. За независимость Украины. И они стоят того, чтобы быть увековеченным в памяти людей навсегда», – написал Терехов.

Харьковчанам, проживающим на улицах с новыми названиями, менять прописку и документы о праве собственности на недвижимость не нужно, добавил мэр.

Кроме того, парк Горького переименовали в Центральный парк культуры и отдыха.

«Дальнейшая работа в этом направлении продолжается», — отметил Терехов.

Читайте также: Завтра — сессия горсовета: переименование парка Горького и не только. Повестка

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 13:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внеочередной сессии Харьковского городского совета депутаты единогласно поддержали решение о переименовании трех улиц, сквера и парка Горького.".