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Кредитные обязательства по Центральному парку Харьков выкупил – Терехов

Общество 14:05   18.07.2023
Оксана Якушко
Кредитные обязательства по Центральному парку Харьков выкупил – Терехов

Несмотря на полномасштабную войну, Харьков выполняет свои долговые обязательства, сообщил мэр города голова Игорь Терехов.

Сейчас городская власть тщательно относится к экономической модели и бюджету Харькова.

«Мы выполнили все свои долговые обязательства. У нас был очень тяжелый кредит. Он был взят под строительство Центрального парка. Залогом этого кредита были Харьковский метрополитен, здание муниципалитета, здание Дворца спорта и другие здания. Нам удалось приобрести эти кредитные обязательства за 78% номинальной стоимости. Такой комбинации еще не было никогда», — отметил Игорь Терехов.

В текущем году кредитный рейтинг Харькова впервые превысил рейтинг государства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 14:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на полномасштабную войну, Харьков выполняет свои долговые обязательства, сообщил мэр города голова Игорь Терехов.".