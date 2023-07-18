Кредитные обязательства по Центральному парку Харьков выкупил – Терехов

Несмотря на полномасштабную войну, Харьков выполняет свои долговые обязательства, сообщил мэр города голова Игорь Терехов.

Сейчас городская власть тщательно относится к экономической модели и бюджету Харькова.

«Мы выполнили все свои долговые обязательства. У нас был очень тяжелый кредит. Он был взят под строительство Центрального парка. Залогом этого кредита были Харьковский метрополитен, здание муниципалитета, здание Дворца спорта и другие здания. Нам удалось приобрести эти кредитные обязательства за 78% номинальной стоимости. Такой комбинации еще не было никогда», — отметил Игорь Терехов.

В текущем году кредитный рейтинг Харькова впервые превысил рейтинг государства.