Кредитные обязательства по Центральному парку Харьков выкупил – Терехов
Несмотря на полномасштабную войну, Харьков выполняет свои долговые обязательства, сообщил мэр города голова Игорь Терехов.
Сейчас городская власть тщательно относится к экономической модели и бюджету Харькова.
«Мы выполнили все свои долговые обязательства. У нас был очень тяжелый кредит. Он был взят под строительство Центрального парка. Залогом этого кредита были Харьковский метрополитен, здание муниципалитета, здание Дворца спорта и другие здания. Нам удалось приобрести эти кредитные обязательства за 78% номинальной стоимости. Такой комбинации еще не было никогда», — отметил Игорь Терехов.
В текущем году кредитный рейтинг Харькова впервые превысил рейтинг государства.
Читайте также: В харьковском Центральном парке срывают последние надписи на русском (видео)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Кредитные обязательства по Центральному парку Харьков выкупил – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 14:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на полномасштабную войну, Харьков выполняет свои долговые обязательства, сообщил мэр города голова Игорь Терехов.".