Терехов заявил, что кредит Центрального парка погашен

Многомиллионный кредит Центрального парка в Харькове окончательно погашен.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харкьова Игорь Терехов.

«Было сложно, но у нас получилось это сделать. А это значит, что все коммунальное имущество, отданное под залог в 2011 году, наконец возвращено в собственность города. Кроме этого, сумму долговых обязательств нам удалось снизить на 78% от первоначальной, что и позволило нам существенно сэкономить бюджетные средства», — написал мэр.

Напомним, в июле мэрия выкупила кредитные обязательства, которые город брал на строительство Центрального парка. По словам Терехова, благодаря этому городу удалось сэкономить 300 млн. грн. бюджетных средств.