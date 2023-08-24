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Терехов заявил, что кредит Центрального парка погашен

Общество 14:09   24.08.2023
Виктория Яковенко
Терехов заявил, что кредит Центрального парка погашен Фото: Игорь Терехов

Многомиллионный кредит Центрального парка в Харькове окончательно погашен.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харкьова Игорь Терехов.

«Было сложно, но у нас получилось это сделать. А это значит, что все коммунальное имущество, отданное под залог в 2011 году, наконец возвращено в собственность города. Кроме этого, сумму долговых обязательств нам удалось снизить на 78% от первоначальной, что и позволило нам существенно сэкономить бюджетные средства», — написал мэр.

Напомним, в июле мэрия выкупила кредитные обязательства, которые город брал на строительство Центрального парка. По словам Терехова, благодаря этому городу удалось сэкономить 300 млн. грн. бюджетных средств.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 14:09;

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