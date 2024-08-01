«Шопинг» для Центрального парка Харькова: КП закупит одежды на 1 млн грн – ХАЦ
Центральный парк Харькова объявил две закупки теплой одежды. На 560 тыс. грн планируют купить 50 зимних костюмов и 186 джемперов, пишет Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные «ProZorro».
«Костюмы состоят из куртки и полукомбинезона. Их приобретут для водителей, электриков, сантехников и подсобных рабочих. Аукцион должен пройти 7 августа», — сообщил ХАЦ.
Отмечается, что еще 384 тыс. грн КП планирует потратить на покупку 62 утепленных костюма (куртка с логотипом, полукомбинезон) для озеленителей, 60 зимних костюмов для уборщиков, 15 зимних курток для охраны, 15 джемперов для охраны и 3 зимних курток.
Антикоррупционеры напомнили, что парк не впервые в этом году покупает одежду.
«Если посчитать все «шопинги», то выходит, что на одежду для сотрудников и охранников уже потратили более двух миллионов гривен. Так, в январе 2024 купили 120 костюмов для уборщиков и озеленителей, 120 летних брюк для уборщиков и озеленителей и 30 костюмов для водителей, электриков, сантехников, подсобных рабочих. Тогда на одежду потратили 682000 грн», – добавил ХАЦ.
Также в январе почти 103 тыс. грн потратили на 24 утепленных курток-жилеток и 24 джемпера для службы безопасности. В марте парк закупил 588 футболок на 282 тыс. грн. Еще почти миллион гривен парк потратил на обувь.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центральный парк Харькова объявил две закупки теплой одежды. На 560 тыс. грн планируют купить 50 зимних костюмов и 186 джемперов, пишет Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные «ProZorro».".