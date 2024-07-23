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«Харьковводоканал» купит установок на 1,76 млрд: участники тендера жалуются

Общество 11:15   23.07.2024
Виктория Яковенко
«Харьковводоканал» купит установок на 1,76 млрд: участники тендера жалуются Фото: ХАЦ

КП «Харьковводоканал» объявило 13 тендеров на 1,76 млрд грн по закупкам газопоршневых установок, пишет Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные «ProZorro».

В частности, коммунальщики хотят приобрести таких установок суммарной электрической мощностью 43 000 кВт. Аукционы запланированы на 29 июля.

«Потенциальные участники уже жалуются на дискриминационные требования. В частности, вопросы возникли к обязательности подписи исключительно квалифицированным электронным ключом и указанию информации о введении в эксплуатацию оборудования при предоставлении аналогичного договора», — сообщил ХАЦ.

Отмечается, что газопоршневая электростанция – это система генерации, созданная на основе газопоршневого двигателя (ГПД), позволяющая превратить внутреннюю энергию топлива (газа) в электрическую энергию. Возможно получение двух видов энергии (тепла и электроэнергии) этот процесс называют «когенерация».

Глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики в комментарии ХАЦ о подготовке Харькова к зиме поддержал идею закупки таких установок.

«Установка когенерационных установок делает невозможными риски отключений теплоснабжения вследствие ракетных атак при наличии газоснабжения», — пишут антикоррупционеры.

Еще 8 когенерационных установок на 64 млн грн приобретут в «ХТС». Кроме этого, КП пытается приобрести 13 блочно-модульных котельных на общую сумму 172,2 млн грн, добавил ХАЦ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» объявило 13 тендеров на 1,76 млрд грн по закупкам газопоршневых установок, пишет Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные «ProZorro».".