«Харьковводоканал» купит установок на 1,76 млрд: участники тендера жалуются
КП «Харьковводоканал» объявило 13 тендеров на 1,76 млрд грн по закупкам газопоршневых установок, пишет Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные «ProZorro».
В частности, коммунальщики хотят приобрести таких установок суммарной электрической мощностью 43 000 кВт. Аукционы запланированы на 29 июля.
«Потенциальные участники уже жалуются на дискриминационные требования. В частности, вопросы возникли к обязательности подписи исключительно квалифицированным электронным ключом и указанию информации о введении в эксплуатацию оборудования при предоставлении аналогичного договора», — сообщил ХАЦ.
Отмечается, что газопоршневая электростанция – это система генерации, созданная на основе газопоршневого двигателя (ГПД), позволяющая превратить внутреннюю энергию топлива (газа) в электрическую энергию. Возможно получение двух видов энергии (тепла и электроэнергии) этот процесс называют «когенерация».
Глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики в комментарии ХАЦ о подготовке Харькова к зиме поддержал идею закупки таких установок.
«Установка когенерационных установок делает невозможными риски отключений теплоснабжения вследствие ракетных атак при наличии газоснабжения», — пишут антикоррупционеры.
Еще 8 когенерационных установок на 64 млн грн приобретут в «ХТС». Кроме этого, КП пытается приобрести 13 блочно-модульных котельных на общую сумму 172,2 млн грн, добавил ХАЦ.
Читайте также: В Харькове создают «Остров» — мэр о подготовке к зиме
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, КП, тендер, тепндер, установки, Харьковводоканал, ХАЦ, энергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Харьковводоканал» купит установок на 1,76 млрд: участники тендера жалуются»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» объявило 13 тендеров на 1,76 млрд грн по закупкам газопоршневых установок, пишет Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные «ProZorro».".