В Харькове создают «Остров» — мэр о подготовке к зиме
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, как создают альтернативную систему обеспечения города теплом и электричеством после уничтожения армией РФ генерации.
«Мы очень серьезно готовимся к отопительному сезону. В таком ракурсе, в котором находится Харьков, не должен находиться ни один город в Украине. Мы готовимся к самым тяжелым вызовам, которые могут быть. Харьков пока, к сожалению, не имеет собственной генерации электроснабжения. Мы вынуждены брать напряжение из других городов. Поэтому мы готовимся совсем по-другому, чем готовились к предыдущему отопительному сезону. Поэтому нам очень важно установить своевременные блочно-модульные котельные, оснастить все генераторами, когенерационными установками. Кроме того, газогенераторами. Работы идут практически круглые сутки. Меняем очень многое в системе теплоснабжения, энергообеспечения», — сказал Терехов.
По его словам, блочно-модульные котельные устанавливают по всему городу, в том числе — в больницах. Учреждениям здравоохранения уделили особое внимание. С помощью международных партнеров открыли уже вторую больницу, которая оснащена солнечными батареями и бесперебойным резервным питанием.
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«Да, действительно есть проблемы с электроснабжением, но мы над этим работаем. Работаем вместе с нашими международными партнерами и самостоятельно. Правительство нам выделило благодаря поручению президента 2 млрд. Поэтому работаем для того, чтобы сделать так называемый «Остров» – альтернативную систему заживления города Харькова», — сообщил мэр.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 10:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, как создают альтернативную систему обеспечения города теплом и электричеством после уничтожения армией РФ генерации".