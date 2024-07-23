Live
  • Вт 23.07.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.34
  • EUR 45

В Харькове создают «Остров» — мэр о подготовке к зиме

Общество 10:27   23.07.2024
Оксана Горун
В Харькове создают «Остров» — мэр о подготовке к зиме Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, как создают альтернативную систему обеспечения города теплом и электричеством после уничтожения армией РФ генерации.

«Мы очень серьезно готовимся к отопительному сезону. В таком ракурсе, в котором находится Харьков, не должен находиться ни один город в Украине. Мы готовимся к самым тяжелым вызовам, которые могут быть. Харьков пока, к сожалению, не имеет собственной генерации электроснабжения. Мы вынуждены брать напряжение из других городов. Поэтому мы готовимся совсем по-другому, чем готовились к предыдущему отопительному сезону. Поэтому нам очень важно установить своевременные блочно-модульные котельные, оснастить все генераторами, когенерационными установками. Кроме того, газогенераторами. Работы идут практически круглые сутки. Меняем очень многое в системе теплоснабжения, энергообеспечения», — сказал Терехов.

По его словам, блочно-модульные котельные устанавливают по всему городу, в том числе — в больницах. Учреждениям здравоохранения уделили особое внимание. С помощью международных партнеров открыли уже вторую больницу, которая оснащена солнечными батареями и бесперебойным резервным питанием.

Читайте также: Тревога в Харькове звучала 38 часов 16 минут — Терехов об антирекорде

«Да, действительно есть проблемы с электроснабжением, но мы над этим работаем. Работаем вместе с нашими международными партнерами и самостоятельно. Правительство нам выделило благодаря поручению президента 2 млрд. Поэтому работаем для того, чтобы сделать так называемый «Остров» – альтернативную систему заживления города Харькова», — сообщил мэр.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ударить по ТРЦ в Харькове собирались ВС РФ в воскресенье — Терехов
Ударить по ТРЦ в Харькове собирались ВС РФ в воскресенье — Терехов
23.07.2024, 09:33
Тревога в Харькове звучала 38 часов 16 минут — Терехов об антирекорде
Тревога в Харькове звучала 38 часов 16 минут — Терехов об антирекорде
23.07.2024, 09:51
Главные новости Харькова 23 июля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 23 июля: как прошла ночь, сводка Генштаба
23.07.2024, 08:59
ВС РФ продвинулись в двух местах фронта на Харьковщине: данные ISW и DeepState
ВС РФ продвинулись в двух местах фронта на Харьковщине: данные ISW и DeepState
23.07.2024, 08:01
Завтра в Харькове проведут внеочередную сессию облсовета: что будут решать
Завтра в Харькове проведут внеочередную сессию облсовета: что будут решать
23.07.2024, 10:03
В Харькове создают «Остров» — мэр о подготовке к зиме
В Харькове создают «Остров» — мэр о подготовке к зиме
23.07.2024, 10:27

Новости по теме:

13:23
Более 218 млн грн выделил Кабмин на ремонт укрытий в больницах Харьковщины
11:04
Фонд Парамонова с партнерами передали расходники в 50 больниц Харьковщины
13:07
В больницах 15 взрослых и 9-летний ребенок: состояние раненых в Харькове
20:10
Чехия поможет в восстановлении больниц на Северной Салтовке — Терехов
17:55
На Харьковщине раздадут еще 340 тысяч новых LED-ламп: кто может получить

Вы читали новость: «В Харькове создают «Остров» — мэр о подготовке к зиме»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 10:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, как создают альтернативную систему обеспечения города теплом и электричеством после уничтожения армией РФ генерации".