Тревога в Харькове звучала 38 часов 16 минут — Терехов об антирекорде

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что городу остро необходима система дифференциации тревог.

Сейчас в городе как раз реализуют проект, результатом которого станет предупреждение жителей только об опасности непосредственно для Харькова, а не для всей области.

«Для харьковчан это очень важный проект, очень актуальный проект. Например, такой антирекорд, который был у нас в воскресенье, когда воздушная тревога звучала 38 часов 16 минут… Поэтому мы работаем над реализацией этого проекта, очень важного для всего города. Он находится сейчас на завершающей стадии, и я надеюсь, что осенью уже будут дифференцированные воздушные тревоги раздаваться в Харькове», — сообщил Терехов в эфире нацмарафона.

Так как на Харьковщине идут активные боевые действия, обстрелы региона происходят практически постоянно, также в небе «висит» российская тактическая авиация. Зачастую целью ударов являются прифронтовые и приграничные населенные пункты, позиции Сил обороны, однако воздушную тревогу объявляют по всему региону. В итоге харьковчанам приходится либо рисковать жизнью, игнорируя тревогу, либо (в теории) сутками сидеть в укрытиях. Так же точно рискует бизнес и различные госучреждения: некоторые закрываются на время тревоги, однако большинство — работает.

Комментируя ситуацию в городе, мэр в очередной раз подчеркнул: «Для нас очень важно, чтобы небо над Харьковом было закрыто. И для этого нужно нам самое современное ПВО».