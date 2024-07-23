Тривога в Харкові звучала 38 годин 16 хвилин – Терехов про антирекорд
Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що місто гостро потребує системи диференціації тривог.
Нині в місті якраз реалізують проєкт, результатом якого стане попередження мешканців лише про небезпеку безпосередньо для Харкова, а не для всієї області.
“Для харків’ян це дуже важливий проєкт, дуже актуальний проєкт. Наприклад, такий антирекорд, який був у нас у неділю, коли повітряна тривога звучала 38 годин 16 хвилин… Тому ми працюємо над реалізацією цього проєкту, дуже важливого для всього міста. Він знаходиться зараз на завершальній стадії, і я сподіваюся, що восени вже будуть диференційовані повітряні тривоги лунати в Харкові”, – повідомив Терехов у етері нацмарафону.
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Оскільки на Харківщині тривають активні бойові дії, обстріли регіону відбувається практично постійно, також у небі “висить” російська тактична авіація. Найчастіше цілями ударів є прифронтові та прикордонні населені пункти, позиції Сил оборони, проте повітряну тривогу оголошують у всьому регіоні. У результаті харків’янам доводиться або ризикувати життям, ігноруючи тривогу, або (теоретично) цілодобово сидіти в укриттях. Так само точно ризикує бізнес та різні держустанови: деякі закриваються на час тривоги, проте більшість працює.
Коментуючи ситуацію в місті, мер вкотре наголосив: “Для нас дуже важливо, щоб небо над Харковом було закрите. І для цього потрібна нам найсучасніша ППО”.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дифференциация, новини Харкова, терехов, тревога;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 09:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що місто гостро потребує системи диференціації тривог".