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Зекономили для харків’ян майже місяць – Терехов про диференційовану тривогу

Суспільство 10:39   24.07.2025
Олена Нагорна
Зекономили для харків’ян майже місяць – Терехов про диференційовану тривогу

Майже місяць зекономила для харків’ян диференційована система повітряних тривог за п’ять місяців роботи, розповів в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

Цієї ночі диференційована система повітряних тривог була запущена у Києві, і Терехов зазначив, що у Харкові вона показала себе ефективною.

Вітаю киян з тим, що в них нарешті запрацювала диференційована повітряна тривога. Коли ми розробляли цю систему, ми чудово розуміли, що вона облегшить життя харків’ян. Ми вже п’ять місяців експлуатуємо цю систему, за цей час ми зекономили для мирного життя харків’ян практично місяць. Якщо взагалі в області повітряні тривоги тривали 76 діб за ці п’ять місяців, то у Харкові вони лунали 49 діб. Тобто щотижня ми економимо приблизно 30-40% для нормального життя людей“, – наголосив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, 7 лютого виконком міськради ухвалив рішення про введення в експлуатацію диференційованої тривоги у Харкові . Запрацювала вона 22 лютого. Тоді мер Ігор Терехов зазначив, що для впровадження в життя нової системи багато місяців працювали десятки фахівців: інженери, військові, ППО та РТВ, ДСНС, ІТ-компанія Stfalcon, компанія Ajax Systems та представники інших служб.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Зекономили для харків’ян майже місяць – Терехов про диференційовану тривогу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 10:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже місяць зекономила для харків’ян диференційована система повітряних тривог за п’ять місяців роботи, розповів в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.".