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Сэкономили для харьковчан почти месяц — Терехов о дифференцированной тревоге

Общество 10:39   24.07.2025
Елена Нагорная
Сэкономили для харьковчан почти месяц — Терехов о дифференцированной тревоге

Практически месяц сэкономила для харьковчан дифференцированная система воздушных тревог за пять месяцев работы, рассказал в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

Этой ночью дифференцированная система воздушных тревог была запущена в Киеве, и Терехов отметил, что в Харькове она показала себя эффективной.

«Поздравляю киевлян с тем, что у них наконец заработала дифференцированная воздушная тревога. Когда мы разрабатывали эту систему, мы прекрасно понимали, что она облегчит жизнь харьковчан. Мы уже пять месяцев эксплуатируем эту систему, за это время мы сэкономили для мирной жизни харьковчан практически месяц. Если в целом в области воздушные тревоги продолжались 76 суток за эти пять месяцев, то в Харькове они звучали 49 суток. То есть каждую неделю мы экономим примерно 30-40% для нормальной жизни людей», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 7 февраля исполком горсовета принял решение о введении в эксплуатацию дифференцированной тревоги в Харькове. Заработала она 22 февраля. Тогда мэр Игорь Терехов отметил, что для внедрения в жизнь новой системы много месяцев трудились десятки специалистов: инженеры, военные, ПВО и РТВ, ГСЧС, IТ-компания Stfalcon, компания Ajax Systems и представители других служб.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 10:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Практически месяц сэкономила для харьковчан дифференцированная система воздушных тревог за пять месяцев работы, рассказал в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".