Майже 100 днів заощадили в Харкові на диференційованій тривозі – Терехов

Рік минув із моменту, коли в Харкові запрацювала нова система тривоги. Підсумки підбив мер міста.

“2271 година. Або майже 100 діб. Саме стільки часу для повноцінного життя, діяльності та розвитку ми виграли для Харкова завдяки диференціації системи оповіщення про повітряну небезпеку – для міста окремо від області“, – повідомив дані Ігор Терехов.

Він зазначив, що завдяки новій системі тривог Харків отримав шанс “зберігати стабільний робочий ритм настільки, наскільки взагалі дозволяють умови війни”. До того місто зупинялося щоразу, коли армія РФ атакувала віддалені населені пункти області, наприклад – прифронтовий Куп’янськ.

“Для міста це означало постійні збої у функціонуванні інфраструктури, банків, ЦНАПів, державних установ і бізнесу. Ми мали звести до мінімуму такі необґрунтовані паузи, дати економіці змогу дихати вільно і водночас зняти колосальний психологічний тиск з людей через сирени, які подекуди лунали по кілька діб поспіль”, – пояснив міський голова.

На думку Терехова, механізм довів свою надійність. Жодної атаки без оголошення тривоги в Харкові за рік не зафіксували.

“Ми також повернули довіру до самого сповіщення: містяни більше не живуть у режимі “нескінченного фону”, а чітко усвідомлюють – якщо сирена лунає, загроза реальна. Така уважність, без перебільшення, рятує життя”, – підкреслив мер Харкова.

Нагадаємо, всю минулу ніч у Харкові була актуальна повітряна тривога – її оголосили увечері 21 лютого, а відбій дали о 8-й ранку 22-го. Таким чином тривога тривала майже 12 годин. У цей момент відбувалася масована повітряна атака РФ.